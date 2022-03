Song Hye Kyo lại vướng nghi vấn hẹn hò bạn diễn

Việc Song Hye Kyo tới doanh trại thăm Jang Ki Yong làm dấy lên nghi vấn minh tinh 41 tuổi một lần nữa "phim giả tình thật" với bạn diễn.

Ngày 11/3, Herald Pop đã tường thuật lại buổi trò chuyện của Jang Ki Yong tại 2 O'Clock Escape Cultwo Show. Đây là lần đầu nam diễn viên tham gia một chương trình giải trí kể từ khi nhập ngũ vào tháng 8/2021. Tại đây, Jang Ki Yong tiết lộ Song Hye Kyo đã tới thăm anh trong quân ngũ.

Cụ thể, chia sẻ với MC, Jang Ki Yong cho biết Song Hye Kyo đi cùng đoàn phim Now We Are Breaking Up. Lần tới thăm của cô cùng ê-kíp đã mang lại sức mạnh, nguồn động viên tinh thần lớn cho nam diễn viên.

Jang Ki Yong tiết lộ Song Hye Kyo và đoàn phim Now We Are Breaking Up đã tới doanh trại thăm anh trong thời gian nhập ngũ.

Chia sẻ của Jang Ki Yong lại làm dấy lên tin đồn hẹn hò giữa anh và đàn chị hơn 11 tuổi. Trước đó, khán giả đã đặt ra nghi vấn khi xem được video, hình ảnh ghi lại tương tác thân thiết giữa hai diễn viên trên phim trường Now We Are Breaking Up.

Ngoài ra, Song Hye Kyo cũng follow tài khoản cá nhân của Jang Ki Yong. Trước đây, cô chưa từng theo dõi trang cá nhân của các bạn diễn nam khác. Cô khen ngợi đàn em là người tốt bụng, tinh tế và chu đáo.

Hiện, Song Hye Kyo ghi hình phim mới có tên The Glory. Bộ phim kể về hành trình báo thù của một phụ nữ từng bị bạo lực học đường đến mức phải nghỉ học giữa chừng. Tác phẩm đánh dấu màn tái hợp của Song Hye Kyo với biên kịch Kim Eun Sook sau thành công của Hậu duệ mặt trời.

Màu sắc tính cách và nội dung tác phẩm trái ngược hoàn toàn với tất cả phim tôi từng đóng", Song Hye Kyo chia sẻ về nhân vật mới. Cô cũng cắt tóc ngắn, thay đổi lối trang điểm, phong cách ăn mặc để phù hợp với nhân vật.

Không chỉ thay đổi phong cách nhân vật trong phim, các bộ ảnh ngoài đời của Song Hye Kyo cũng có nhiều thay đổi. Trong những bộ hình gần nhất, người đẹp 41 tuổi thường xuất hiện với phong cách cá tính, nổi loạn, hoặc các "bộ cánh" khoe thân hình gợi cảm, toát lên vẻ quyền lực.