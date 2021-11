Song Hye Kyo giúp loạt sản phẩm cháy hàng

Phong cách thời trang của Song Hye Kyo trong bộ phim "Now, We Are Breaking Up" được khán giả đánh giá cao. Mẫu áo khoác mà nữ diễn viên mặc nhanh chóng cháy hàng.

My Daily đưa tin mẫu áo khoác được Song Hye Kyo mặc trong tập một của bộ phim Now, We Are Breaking Up đã nhanh chóng cháy hàng.

Thiết kế này được nữ diễn viên diện cùng áo hai dây trắng và chân váy đỏ. Bộ đồ giúp Song Hye Kyo thể hiện thành công hình tượng thanh lịch và thời thượng.

Mẫu áo khoác mà Song Hye Kyo mặc đã cháy hàng. Thương hiệu đang tiến hành sản xuất đợt 2. Ảnh: nowwearebreakingup_official.

Mẫu áo khoác dáng dài với tông xám trung tính, dễ phối cùng đa dạng phong cách đến từ thương hiệu Michaa. Thiết kế được bán với giá khoảng 800 USD . Đại diện thương hiệu cho biết họ đang tiến hàng sản xuất đợt hàng tiếp theo.

Vào vai Ha Young Eun, nhà thiết kế thời trang của một thương hiệu nội địa, Song Hye Kyo sử dụng các mẫu trang phục sang trọng để khắc họa hình ảnh nhân vật. Cô thường xuyên diện quần áo có gam màu trung tính, kiểu dáng đơn giản.

Ngay sau khi bộ phim lên sóng, trang phục của Song Hye Kyo trở thành chủ đề được quan tâm trên các diễn đàn. Những mẫu quần áo, túi xách, giày và đồ trang điểm mà nữ diễn viên dùng được khán giả tìm mua.

Cụ thể, cây son dưỡng nữ diễn viên sử dụng trong phim là Sulwhasoo Hadamoto Lip Balm, màu số 4 Rose Red đang bán chạy. Một số tông màu khác của thỏi son đã cháy hàng.

Đây không phải lần đầu Song Hye Kyo giúp các sản phẩm cháy hàng. Trước đó, thỏi son của Laneige được cô dùng trong phim Hậu duệ mặt trời liên tục hết hàng.

Phong cách thời trang của Song Hye Kyo trong phim được khán giả dành lời khen. Ảnh: nowwearebreakingup_official.

Sau thời gian dài vắng bóng, Song Hye Kyo trở lại màn ảnh nhỏ với bộ phim Now, We Are Breaking Up. Cô vào vai Ha Young Eun, trưởng phòng thời trang của một thương hiệu.