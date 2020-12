Song Hye Kyo cả năm 2020 không đóng phim vẫn giàu có bậc nhất

Sau cuộc chia tay với Song Joong Ki vào năm 2019, cho đến nay, Song Hye Kyo chưa tái xuất màn ảnh. Dù đời tư nhiều tai tiếng, cô vẫn đắt show quảng cáo, chụp ảnh tạp chí.

Ngày 14/12, Song Hye Kyo xuất hiện trên trang bìa số khai niên 2021 của tạp chí W, Hàn Quốc. Trong năm qua, ngọc nữ xứ Hàn là gương mặt quen thuộc của nhiều ấn bản tạp chí thời trang, giải trí trong và ngoài nước. Do đó, dù không tham gia bất kỳ một bộ phim nào, tên tuổi Song Hye Kyo vẫn được hâm nóng trên mặt báo cùng các diễn đàn.

Nữ hoàng tạp chí

Những shot hình vừa được tạp chí W, Korea tung ra vào ngày 14/12 có lẽ đã khép lại một năm hoạt động nghệ thuật cầm chừng của Song Hye Kyo. Kể từ thời điểm bất ngờ rút khỏi dự án truyền hình Hyena ngay lúc vừa ly hôn Song Joong Ki, người đẹp 39 tuổi đã tạm gác công việc đóng phim gần 2 năm.

Trong năm 2020, thay vì tham gia các sự kiện giải trí, nữ diễn viên thường xuyên xuất hiện trên các tờ tạp chí trong và ngoài nước.

Song Hye Kyo xuất hiện trên tạp chí W, Hàn Quốc số khai niên 2021.

Trước khi hóa thành quý cô sang chảnh trên ấn bản khai niên của W, Hàn Quốc, Song Hye Kyo là minh tinh xứ kim chi đầu tiên được chọn làm gương mặt trang bìa cho Vogue Hong Kong. Đầu năm nay, cô khoe sắc trên Harper's Bazaar phiên bản Thái Lan số đặc biệt nhân kỷ niệm tuổi 15 của tạp chí này. Sau đó, hình ảnh mỹ nhân họ Song tiếp tục phủ sóng tạp chí Elle của Singapore.

Trên các diễn đàn như Pann và mạng xã hội, cộng đồng fan hâm mộ Song Hye Kyo không khỏi tự hào về sức hút của thần tượng. Họ gọi cô là “nữ hoàng tạp chí”. Hiếm có khoảng thời gian nào nữ diễn viên xuất hiện dày đặc trên các ấn bản nước ngoài như năm 2020.

Gương mặt quảng cáo được săn đón

Hậu ly hôn Song Joong Ki, Song Hye Kyo liên tiếp vướng thị phi. Hàng loạt tin tức bủa vây người đẹp như ngoại tình với Park Bo Gum, tái hợp Hyun Bin, thờ ơ với tình hình rối ren của Hàn Quốc vào thời điểm dịch Covid-19 bùng phát....

Chưa hết, một bộ phận công chúng Hàn bất mãn vì nữ diễn viên họ Song chỉ mải mê hoạt động ở nước ngoài, bỏ bê công việc chuyên môn tại Hàn Quốc. Không chỉ liên tục nhận chụp ảnh cho loạt tạp chí thời trang châu Á, cô còn thường xuyên góp mặt trong các sự kiện thương mại, quảng bá thương hiệu ngoài nước hay dự tuần lễ thời trang Milan ở Italy..

Bất chấp đời tư ồn ào, Song Hye Kyo vẫn là cái tên thu hút nhiều nhãn hàng. Ảnh: Vogue Hong Kong.

Đời tư ồn ào, thế nhưng cái tên Song Hye Kyo dường như chưa bao giờ mất đi sức hút trong mắt các nhãn hàng. Hồi tháng 6, mỹ nhân phim Hậu duệ mặt trời đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng ngôi sao quảng cáo 2020, theo thống kê của tạp chí On.

Minh tinh 39 tuổi đang là đại sứ khu vực châu Á - Thái Bình Dương của thương hiệu trang sức xa xỉ đến từ nước Pháp - Chaumet. Đây là năm thứ 2 cô đảm nhận vai trò này. Trên Instagram, Song Hye Kyo thực hiện khá nhiều bộ ảnh với loạt phụ kiện có giá hàng chục, trăm nghìn USD đến từ Chaumet.

Người đẹp họ Song còn là nàng thơ trong chiến dịch quảng cáo bộ sưu tập xuân - hè của thương hiệu nổi tiếng Bottega Veneta, MICHAA - nhãn hàng thời trang cao cấp của Hàn.

Năm 2020, Song Hye Kyo chủ yếu nhận chụp ảnh tạp chí và ký hợp đồng quảng cáo với các nhãn hàng.

Với nhan sắc trời ban và danh tiếng xây dựng bấy lâu, người đẹp đắt show làm gương mặt đại diện, quay CF cho nhiều thương hiệu mỹ phẩm, thời trang, thực phẩm khác.

Cân bằng cuộc sống sau khi ly hôn

Không vướng bận lịch quay phim, chỉ chủ yếu chụp ảnh tạp chí và đóng quảng cáo, Song Hye Kyo có thể dành nhiều thời gian đi du lịch, vẽ tranh, chơi với cún cưng, gặp gỡ bạn bè và học thêm nhiều kiến thức nghệ thuật. Nữ diễn viên dần cân bằng lại cuộc sống sau đổ vỡ hôn nhân.

Trong một bài phỏng vấn với tạp chí W, Song Hye Kyo bộc bạch cô thích yên tĩnh một mình trong đêm hơn ban ngày, bởi lúc đó cô được tận hưởng quãng thời gian rảnh rỗi, không ai làm phiền. Người đẹp cảm thấy được trở lại là chính mình khi đi ăn, trò chuyện với bạn thân - những người gắn bó với cô từ thời son trẻ đến nay.

Nói về nghiệp diễn, trong cuộc trò chuyện với tờ Vogue Hong Kong gần đây, Song Hye Kyo chia sẻ: “Tôi luôn khát khao được thử thách bản thân với những vai diễn trong phim kinh dị hoặc hành động. Tôi từng tham gia một dự án phim ngắn thuộc thể loại kinh dị và rất thích. Tôi nghĩ đó là một kỷ niệm tuyệt vời”.

Song Hye Kyo đang cân bằng lại cuộc sống sau đổ vỡ hôn nhân.

Xuyên suốt sự nghiệp, Song Hye Kyo có khá nhiều tựa phim gây bão như Trái tim mùa thu, Ngôi nhà hạnh phúc, Gió đông năm ấy, Hậu duệ mặt trời... Song, ngọc nữ xứ Hàn vẫn an toàn trong cách chọn vai, thiếu đột phá về diễn xuất. Người hâm mộ mong đợi cô sẽ sớm trở lại với hình tượng mới mẻ.

Hồi đầu tháng 11, tờ Ilgan Sports tiết lộ Song Hye Kyo đang cân nhắc tái xuất qua dự án có tên tạm thời là Now, We Are Breaking Up. Công ty quản lý UAA cũng xác nhận với tờ Newsen rằng đó là một trong số nhiều tựa phim mà nữ diễn viên đang xem xét. Hiện, chưa có thông tin chính thức về việc Song Hye Kyo lựa chọn dự án nào.

Khối tài sản 31 triệu USD

Song Hye Kyo là minh tinh được trả cát-xê hậu hĩnh bậc nhất xứ Hàn. Theo thống kê của Trendrr, ước tính, cứ mỗi tập phim, cô thu về 42.000 USD , lọt top 10 sao nữ có thù lao cao nhất Hàn Quốc.

Tờ South China Morning Post cho hay nhờ cát-xê đóng phim và nguồn thu lớn từ hợp đồng quảng cáo, Song Hye Kyo tích lũy được khối tài sản 31 triệu USD . Nữ diễn viên chủ yếu đầu tư tiền bạc vào bất động sản.

Song Hye Kyo sở hữu nhiều khu bất động sản có giá trị cùng khối tài sản 31 triệu USD .

Cô sở hữu tới 3 căn nhà ở khu Samsung-dong - một trong những khu đất đắt đỏ bậc nhất Seoul, có giá lần lượt là 4,3 triệu USD (giá trị của tòa nhà đã tăng gấp đôi vào năm 2019, lên khoảng 8,6 triệu USD so với thời điểm mua năm 2004), 7,9 triệu USD và 2,6 triệu USD . Song Hye Kyo còn từng đứng tên một căn hộ ở Mỹ, trước khi rao bán vào năm 2018.

Đầu năm nay, ngọc nữ xứ Hàn tiếp tục rao bán một căn biệt thự ở khu Samsung-dong với giá 7 triệu USD . Theo DongA, ngôi nhà có diện tích 454 mét vuông gồm 3 tầng (bao gồm tầng hầm). Các nhà môi giới nhận định mức giá rao bán ở thời điểm đó thấp hơn giá nhà đất trung bình trong khu vực.

Nhiều thông tin cho rằng lý do khiến Song Hye Kyo bán gấp khu bất động sản này có liên quan tới Song Joong Ki. Ngôi nhà đó từng là nơi cô và chồng cũ hẹn hò, chung sống một thời gian.