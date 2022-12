Song Hye Kyo bên bạn diễn kém 14 tuổi

Câu chuyện trong phim được kể dưới góc nhìn của nạn nhân bạo lực học đường và do Kim Eun Sook thực hiện. Biên kịch Kim Eun Sook từng góp phần làm nên thành công của nhiều bộ phim đình đám như Lovers in Paris, Secret Garden, Goblin, Descendants of the Sun (Hậu duệ mặt trời). Do đó, cô được kỳ vọng khi trở lại với dự án mới. Đây là lần hợp tác thứ hai của Kim Eun Sook và Song Hye Kyo sau Hậu duệ mặt trời. Ảnh: SBS, MHN Sports.