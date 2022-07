Song Hye Kyo bán nhà lãi 2,2 triệu USD

Song Hye Kyo rao bán căn hộ biệt lập với giá hơn 6 triệu USD. So với thời điểm mua, cô lãi 2,2 triệu USD.

Ngày 21/7, trang Nate đưa tin Song Hye Kyo mua căn hộ độc lập vào năm 2005 với giá 3,8 triệu USD , từ vợ chồng tài tử Cha In Pyo và Shin Ae Ra. Đây là món quà nữ diễn viên tặng mẹ.

Bất động sản nằm trong khu phức hợp Hyundai tại Samseong-dong, Gangnam, Seoul, Hàn Quốc, được xây từ năm 1985. Tổng diện tích đất 454 m2, diện tích sàn xây dựng khoảng 303 m2.

Năm 2019, Song Hye Kyo rao bán biệt thự với giá 8,2 tỷ won ( 6,2 triệu USD ). Tuy nhiên, do dịch bệnh nên giao dịch không như kỳ vọng. Vào tháng 4, Song Hye Kyo hạ giá bán xuống còn 6 triệu USD và thành công chuyển nhượng, cô thu lời 2,2, triệu USD.

Song Hye Kyo bán biệt thự với giá 6 triệu USD . Ảnh: W Korea.

Tại Hàn Quốc, sao phim Ngôi nhà hạnh phúc được mệnh danh là đại gia bất động sản. Hồi tháng 5/2021, Song Hye Kyo tậu tòa nhà đắt đỏ ở khu sang trọng Hannam-dong, Seoul, Hàn Quốc. Tòa nhà 5 tầng trị giá 17,4 triệu USD , được xây dựng năm 2014 và nằm gần khu Hannam The Hill. Diện tích đất nền của bất động sản do Song Hye Kyo đứng tên lên đến 150 m2.

Trước khi mua tòa nhà 5 tầng, cô từng sở hữu biệt thự hai tầng giá 7,6 triệu USD , ngôi nhà tại Mỹ giá 2,8 triệu USD (được bán lại năm 2018). SCMP định giá khối tài sản của Song Hye Kyo năm 2020 là 31 triệu USD .

Mới đây, Song Hye Kyo gây chú ý khi tham gia tuần lễ thời trang tại Pháp. Nữ diễn viên được khen ngợi với vẻ ngoài trẻ trung ở tuổi 41.

Sau khi trở về Hàn Quốc, Song Hye Kyo tập trung quay phim The Glory của biên kịch Kim Eun Sook. Năm 2016, họ cùng tạo nên thành công của Hậu duệ mặt trời.

Theo Chosun Ilbo, The Glory có đề tài báo thù. Phim kể về cuộc đời bi kịch của nữ chính vốn có ước mơ trở thành kiến trúc sư, nhưng phải bỏ ngang việc học cấp ba vì bị bạo lực học đường. Sau đó, nữ chính lên kế hoạch trả thù bằng cách trở thành giáo viên chủ nhiệm cho con của kẻ đã bắt nạt mình.

The Glory có 8 tập phim. Tác phẩm được kỳ vọng mang lại hình ảnh mới mẻ, đột phá diễn xuất cho Song Hye Kyo. Nam chính của phim là diễn viên Lee Do Hyun, kém Song Hye Kyo 14 tuổi. Anh nổi tiếng qua các phim Sweet Home: Thế giới ma quái, Tuổi trẻ của tháng Năm (Youth of May), Trở lại tuổi 18 (18 Again).