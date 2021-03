Sống giữa thiên nhiên tại khu biệt lập The Standard của An Gia

Từ giao điểm giữa các thành phố Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An và thị xã Tân Uyên, cư dân mất ít phút di chuyển đến đường Tân Phước Khánh 10 và dừng chân tại The Standard. Phát triển bởi Tập đoàn BĐS An Gia (AGG), dự án được đánh giá là khu biệt lập phong cách resort nổi bật tại Bình Dương.