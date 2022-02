Sóng gió của Hòa Minzy sau 8 năm ở showbiz

Trong 4 năm đầu ca hát, Hòa Minzy liên tục vướng tranh cãi. Đến gần đây, cô mới lấy lại cảm tình của công chúng, đặc biệt sau thành công của "Không thể cùng nhau suốt kiếp".

Sau 8 năm vào nghề, Hòa Minzy trải qua nhiều sóng gió. Nữ ca sĩ từng vấp phải làn sóng tẩy chay từ công chúng và tưởng chừng khó vực dậy sự nghiệp vốn mờ nhạt. Tuy nhiên, từ năm 2020, đặc biệt qua bản hit Không thể cùng nhau suốt kiếp và sự xuất hiện ở Xuân Hạ Thu Đông, rồi lại Xuân, Hòa Minzy dần lấy lại chỗ đứng.

4 năm đầu đi hát đầy tranh cãi

Hòa Minzy bước ra từ cuộc thi Học viện Ngôi sao năm 2014 với ngôi vị quán quân. Có bệ phóng khá tốt từ một cuộc thi được đông đảo khán giả yêu thích nhưng Hòa Minzy không thể tận dụng điều đó để bứt phá. Thậm chí, trong suốt 4 năm đầu, sự nghiệp của cô như đồ thị hình sin, vừa có dấu hiệu khởi sắc thì lại bị nhấn chìm bởi scandal.

Những ngày đầu đi hát, công chúng thường nhắc đến Hòa Minzy qua chuyện tình cảm với bạn trai cũ làm cầu thủ. Thời gian ấy, Hòa Minzy có nhiều ca khúc, chẳng hạn Thư chưa gửi anh, Ăn gì đây, Vì anh là của em, Tìm một nửa cô đơn nhưng chúng đều không tạo được tiếng vang khi phát hành.

Năm 2018, sau khoảng 4 năm đi hát, sự nghiệp của Hòa Minzy khởi sắc. Bài hát Rời bỏ được cô phát hành trong năm có thể coi là hit đầu tiên của nữ ca sĩ. Ca khúc nhận phản hồi tích cực từ khán giả cũng như thứ hạng khả quan trên bảng xếp hạng #zingchart. Cuối năm, cô tiếp tục ra single Chấp nhận (Rời bỏ 2) và sau đó là Nàng tiên cá.

Cùng năm, Hòa Minzy tham gia chương trình Cặp đôi hoàn hảo và là một thành viên trong gia đình “Hoa dâm bụt” cùng Đức Phúc, Erik. Từ đó, cô nổi tiếng, có lượng fan đông đảo hơn.

Hòa Minzy bị tẩy chay sau vụ việc vào hậu trường lễ trao giải gặp BTS. Ảnh: NVCC.

2018 cũng là năm nữ ca sĩ công khai tình yêu với thiếu gia Minh Hải. Thời điểm đó, hai người viết trên trang cá nhân những lời lẽ ngọt ngào, đồng thời tag tên đối phương. Tuy nhiên khi đó, việc nữ ca sĩ rục rịch giới thiệu sản phẩm mới khiến dư luận nghi ngờ cô dùng chuyện tình cảm để PR.

Đáng nói, những ồn ào xoay quanh Hòa Minzy chưa dừng ở đó. Thậm chí, ngay khi vừa bước sang chương mới của sự nghiệp ca hát, nữ ca sĩ sinh năm 1995 đã vấp phải tranh cãi nghiêm trọng nhất kể từ khi ra mắt.

Tối 31/8/2018, nữ ca sĩ đăng ảnh chụp tại khu vực hậu trường lễ trao giải Soribada của Hàn Quốc. Hòa Minzy tiết lộ cô vào hậu trường nhờ tấm thẻ chỉ dành cho nhân viên chương trình được mượn từ một người quen. Hành động lạm dụng mối quan hệ vào khu vực riêng tư của nghệ sĩ và nhân viên của Hòa Minzy bị đánh giá là thiếu văn minh. Cô quyết định lên tiếng xin lỗi, tạm khóa trang cá nhân.

Sau khoảng nửa năm ồn ào, Hòa Minzy trở lại với ca khúc mới Chỉ là tình cờ nhưng không được đánh giá cao.

Thời điểm đó, Hòa Minzy chia sẻ cô tuyệt vọng vì mất giọng. Lý do là nữ ca sĩ sụt cân nghiêm trọng và bị viêm xoang.

Cô nói trong bài phỏng vấn vào tháng 5/2019 với Zing: “Một năm rưỡi trước, tôi nặng 52 kg nhưng đã sụt hơn 10 kg. Tới đầu năm nay, tôi chỉ còn có 40 kg. Sức khỏe yếu, tôi phải nhập viện nhiều lần. Điều này khiến tôi không còn hơi để hát nữa. Ngoài ra, tôi bị viêm xoang rất nặng, mưng mủ trong mũi và phải đi điều trị mất gần 6 tháng. Tôi thực sự cảm thấy tuyệt vọng trong khoảng thời gian bị mất giọng”.

Hành trình lấy lại thiện cảm của công chúng

Sau những ồn ào và gặp vấn đề sức khỏe, tháng 7/2019, Hòa Minzy thông báo nghỉ ngơi để dành thời gian cho bản thân và gia đình. Không lâu sau đó, cô vướng tin bí mật sinh con tại một bệnh viện quốc tế ở TP.HCM. Phải đến giữa năm 2021, Hòa Minzy mới xác nhận thông tin trên và cho biết em bé chào đời vào giữa năm 2019.

Kể từ khi có con, Hòa Minzy được nhận xét trưởng thành, chín chắn. Điều đó có thể thấy qua cách cô ứng xử với khán giả hay lối xử lý các bài hát. Những ca khúc được Hòa Minzy lựa chọn sau này cũng đằm, sâu lắng hơn trước. Hòa Minzy cho thấy sự thay đổi về cả thời trang. Từ các thiết kế trẻ trung, khỏe khoắn, nữ ca sĩ chuyển hướng ưa chuộng mẫu váy nữ tính, quý phái và hơi "cứng tuổi". Chính nữ ca sĩ cũng cảm thấy mình trẻ, yêu đời hơn và giảm suy nghĩ tiêu cực từ khi làm mẹ.

Hòa Minzy chuyên tâm vào âm nhạc và lấy lại cảm tình của công chúng sau ồn ào. Ảnh: NVCC.

Năm 2020, Hòa Minzy đánh dấu sự trở lại bằng sản phẩm hoành tráng nhất sự nghiệp. Không thể cùng nhau suốt kiếp thuộc thể loại pop ballad quen thuộc, giai điệu đượm buồn nhưng pha hơi thở dân ca miền Bắc. Lời bài hát chứa đầy tâm tư của người con gái khi chứng kiến sự rời xa của người cô yêu. Họ từng yêu thương, thề hẹn nhưng lại không thể đi cùng nhau đến hết đời, hết kiếp.

Phần hình ảnh, MV thực hiện dưới hình thức cổ trang, lấy cảm hứng từ câu chuyện lịch sử có thật giữa Hoàng đế Bảo Đại và Nam Phương Hoàng hậu. Hòa Minzy cùng ê-kíp đầu tư mạnh về bối cảnh, phục trang, diễn viên quần chúng… Và sự mạnh tay của Hòa Minzy đã đem về cho cô thành quả xứng đáng.

Sau một ngày phát hành trên Zing MP3, Không thể cùng nhau suốt kiếp lập tức chiếm giữ top 2 #zingchart real-time và thu hút hơn 3 triệu lượt nghe. Bài hát thậm chí đạt giải Ca khúc Pop/Ballad được yêu thích nhất ở Zing Music Awards 2020.

Sang năm 2021, Hòa Minzy tiếp tục có cột mốc mới đánh dấu bước tiến quan trọng trong sự nghiệp. Đó là khi cô tham gia chương trình Xuân Hạ Thu Đông, rồi lại Xuân. Là thành viên cố định trong một chương trình thực tế về âm nhạc, Hòa Minzy ghi điểm về giọng hát lẫn tính cách hoạt ngôn, hài hước, dí dỏm.

Qua chương trình, nữ ca sĩ sinh năm 1995 có nhiều tiết mục được khán giả đánh giá cao như Chiếc lá mùa đông hát cùng Uyên Linh, Anh Tú, Đêm lao xao… Đây là một trong những chương trình âm nhạc nổi bật nhất giữa thời điểm Vpop bị ảnh hưởng vì dịch bệnh. Thậm chí, bản mashup Ngày chưa giông bão và Always Remember Us This Way của Hòa Minzy, Văn Mai Hương hiện đạt hơn 70 triệu lượt xem.