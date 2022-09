Sóng gió bủa vây Hoa hậu Hòa bình Thái Lan

Engfa Waraha liên tục vướng tranh cãi thời gian qua. Gần đây, cô bị chỉ trích bỏ bê luyện tập dù cuộc thi Miss Grand International 2022 đang đến gần.

Engfa Waraha gần đây giành chiến thắng ở cuộc thi Miss Grand Thailand 2022. Engfa Waraha hiện là một trong những hoa hậu có lượng fan đông đảo nhất Thái Lan. Lý do là trước khi trở thành hoa hậu, cô hoạt động âm nhạc. Cô tham gia cuộc thi The Voice Thailand năm 2018 và phát hành một số sản phẩm âm nhạc. Người đẹp sẽ đại diện cho Thái Lan tham gia cuộc thi quốc tế Miss Grand International 2022, dự kiến diễn ra tại Indonesia vào tháng 10.

Tuy nhiên, không lâu sau khi đăng quang, Engfa Waraha liên tục vướng tranh cãi, từ việc bị công ty cũ kiện yêu cầu bồi thường hơn 33 triệu USD vì vi phạm hợp đồng tới gần đây bị chỉ trích vì có 10 người bảo vệ khi mua sắm.

Bị công ty cũ khởi kiện

Sóng gió đầu tiên ập đến với Engfa Waraha sau khi cô đăng quang là bị công ty khởi kiện. Cuối tháng 8, tờ Thairath đưa tin công ty giải trí Sangrawee Entertainment kiện Engfa Waraha vì vi phạm hợp đồng và yêu cầu hoa hậu bồi thường 1,2 tỷ baht (khoảng 33,1 triệu USD ). Sangrawee Entertainment cho biết Engfa Waraha đã ký hợp đồng kéo dài 12 năm với công ty nhưng tự ý tham gia cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thái Lan.

Công ty giải trí Sangrawee Entertainment ẩn ý Engfa Waraha vô ơn. Khi khán giả chỉ trích số tiền 1,2 tỷ baht mà công ty yêu cầu Engfa Waraha bồi thường là quá lớn, Sangrawee Entertainment cho biết đã chu cấp chi phí ăn ở, học tập cho hoa hậu từ khi cô 17 tuổi.

Thời điểm đó, Engfa Waraha chuyển từ tỉnh Uthai Thani tới Bangkok sinh sống và hoạt động nghệ thuật. Công ty đã thuê cho cô căn nhà có đầy đủ tiện nghi và thậm chí hỗ trợ chi phí cử hành tang lễ trị giá 45.000 baht (khoảng 1.200 USD ) cho cha của Engfa Waraha.

Vụ kiện giữa Engfa Waraha và công ty cũ chưa được giải quyết. Ảnh: Instagram.

“Đến khi Engfa Waraha tốt nghiệp cấp 3, công ty khuyến khích cô học lên bậc học cao hơn tại Đại học Walailongkorn Rajabhat. Công ty tiếp tục hỗ trợ cô ấy trong 4 năm học, kể cả chi phí đi lại bằng taxi. Chúng tôi chuẩn bị phòng thu, thuê thầy dạy thanh nhạc, nhảy, múa cho cô ấy. Công ty sản xuất ít nhất 15 bài hát, album và đĩa đơn cho Engfa Waraha”, Sangrawee Entertainment thông báo.

Công ty thậm chí chi tiền để Engfa Waraha thực hiện nhiều lần phẫu thuật thẩm mỹ như nâng mũi, chỉnh răng, tiêm mỡ, làm thon gọn khuôn mặt, giảm gò má… Trong thời gian hoạt động, Sangrawee Entertainment chưa nhận được lợi nhuận nhưng vẫn trả lương đầy đủ cho Engfa Waraha.

Gần đây, tranh cãi tiếp tục nổ ra với Engfa Waraha. Ngày 19/9, video ghi lại cảnh Engfa Waraha được hơn 10 nhân viên an ninh tạo vòng tròn bảo vệ tại trung tâm thương mại lan truyền trên mạng xã hội Thái Lan. Công chúng chỉ trích Engfa Waraha yêu sách và làm màu.

Bị chỉ trích bỏ bê việc tập luyện

Engfa Waraha sẽ đại diện Thái Lan dự thi Miss Grand International 2022 tại Indonesia. Tuy nhiên, trong thời gian chuẩn bị cho cuộc thi, cô tiếp tục vướng tranh cãi. Khán giả liên tục bày tỏ sự thất vọng và chỉ trích Engfa Waraha vì tham gia quá nhiều sự kiện, chương trình giải trí thay vì tập trung tập luyện để tranh tài ở Miss Grand International 2022.

Cùng thời điểm, chủ tịch Miss Grand Thailand là Nawat Israkraisil cũng bị chỉ trích vì để Engfa Waraha nhận quá nhiều show.

Giữa lúc tranh cãi nổ ra, Engfa Waraha bật khóc trên livestream và tâm sự: “Không có ngày nào tôi ngừng phát triển bản thân. Đến hiện tại đúng là tôi nhận được rất nhiều việc. Nhưng sau giờ làm, tôi tập luyện và học thêm ngoại ngữ mọi lúc mọi nơi. Tôi không chia sẻ điều đó lên mạng xã hội không có nghĩa tôi không học gì”.

Engfa Waraha giải thích cô nhận nhiều việc vì lo sợ bị lãng quên và đào thải khỏi ngành giải trí.

“Đôi khi tôi không hiểu bản thân tại sao phải ngồi đây nói đi nói lại những câu giống nhau. Những điều chúng tôi nghĩ không giống những điều các bạn nghĩ. Từ bây giờ, xin hãy dừng mọi chuyện. Xin lỗi vì để sự việc này xảy ra và khiến mọi người bối rối”, hoa hậu chia sẻ thêm.

Về tin đồn thường xuyên say xỉn dẫn đến gương mặt sưng tấy, hoa hậu phủ nhận. Người đẹp thanh minh cô không phải người nghiện rượu. Gương mặt cô sưng phù vì uống thuốc giảm đau quá nhiều.

Engfa Waraha liên tục vướng tranh cãi. Ảnh: Instagram.

Sau đó, ông Nawat Israkraisil lên tiếng bày tỏ sự thất vọng khi Engfa Waraha bỏ bê việc tập luyện và tự ý bay đến Singapore. Mẹ của Engfa Waraha thậm chí bình luận xin lỗi Nawat dưới bài viết của ông. Tới 22/9, Engfa Waraha và Nawat Israkraisil gặp mặt trực tiếp để giải quyết mọi hiểu lầm.

Liên tục vướng phải tranh cãi, Engfa Waraha tâm sự cuộc đời của cô như thể bị nguyền rủa khi tham gia chương trình 3 Zaap mới lên sóng trên kênh CH3.

“Khi chúng ta đang hạnh phúc thì sẽ có chuyện gì đó xảy ra khiến chúng ta khó chịu. Khi còn nhỏ, cuộc sống khó khăn, tôi không sống ở nơi nào quá 3 năm. Tôi liên tục phải chuyển chỗ ở, từ Uthai Thani đến Sisaket, Uthai Thani, Suphan Buri, Ratchaburi hay Bangkok”, hoa hậu tâm sự.

Ngoài ra, hoa hậu thời gian qua vướng tin hẹn hò Tina Supanat, nữ diễn viên nổi tiếng của bộ phim Yes or No. Hai người có nhiều ảnh tình cảm lại sống cùng một khu làm dấy lên thông tin hẹn hò. Tina Supanat thậm chí đưa Engfa Waraha tới Singapore. Tuy nhiên trong một chương trình, hoa hậu khẳng định cô và Tina Supanat chỉ là bạn bè thân thiết.