'Sông đón trăng lên' có mặt trên ứng dụng FPT Play

“River where the moon rises” (tạm dịch: “Sông đón trăng lên”) là bộ phim cổ trang có thật kể về công chúa Pyeonggang, còn được gọi là Yeom Ga Jin.

Sinh ra với thân phận công chúa nhưng Pyeonggang (Kim So Hyun thủ vai) lại có tham vọng vô hạn của một chiến binh. Với quyết tâm trở thành hoàng hậu đầu tiên của Goguryeo, Pyeonggang làm mọi cách để biến ước mơ thành hiện thực. Cô kết hôn với On Dal (Ji Soo thủ vai) và lợi dụng anh để trả thù, trong khi On Dal dành cả cuộc đời mình để hy sinh cho tình yêu.

Ngay từ lần gặp đầu, On Dal đã phải lòng Ga Jin và sẵn sàng làm tất cả để bảo vệ cô. Nhưng xuất thân của cả hai là nguyên nhân dẫn đến câu chuyện tình buồn sau đó.

Kim So Hyun đảm nhiệm vai công chúa Pyeonggang.

Ở những tập đầu tiên, Sông đón trăng lên đã hé lộ sơ lược về các nhân vật và cốt truyện. Đó là câu chuyện về quá trình nuôi dưỡng đầy sóng gió khi vương hậu Yeon (cũng do Kim So Hyun thủ vai) qua đời lúc công chúa Pyeonggang còn nhỏ. Sau sự ra đi của mẹ, cô tiếp tục chứng kiến cha là ​​vua Pyeongwon (Kim Bup Rae thủ vai) bị tâm thần. Không những thế, cô còn bị thất lạc, mất trí nhớ, sau khi lớn lên lại trở thành sát thủ máu lạnh, làm việc dưới trướng Du Joong Seo (Han Jae Young thủ vai) và lấy tên là Yeom Ga Jin.

Cô được Du Joong Seo ra lệnh giết vua Pyeongwon - cha ruột của mình - và hứa rằng nếu vụ ám sát thành công sẽ giải phóng cô khỏi công việc sát thủ. Dù đã lên đường thực hiện nhiệm vụ được giao, Pyeonggang lại gặp On Dal - người quyết định đối đầu với kẻ săn trộm để bảo vệ Yeom Ga Jin. Điều này khiến người xem không ngừng tò mò mối quan hệ của hai người sẽ phát triển như thế nào trong các tập phim sau.

Sông đón trăng lên được xem là bước ngoặt trong sự nghiệp của Kim So Hyun, bởi không chỉ là tác phẩm cổ trang - đề tài phù hợp với mỹ nữ, cô còn là nhân vật trung tâm trong câu chuyện về cuộc đời thật sinh động. Phim đang lên sóng tối thứ hai, thứ ba hàng tuần trên đài KBS.

Theo Newsen, diễn xuất lẫn tạo hình của Kim So Hyun tương đồng 100% nhân vật được miêu tả trong nguyên tác. Ê-kíp sản xuất và các đồng nghiệp nhận xét nữ diễn viên trẻ nhiệt huyết, cầu thị, luôn xin đạo diễn quay lại khi cảm thấy cảnh quay chưa đạt.

Đoàn làm phim đánh giá “Kim So Hyun một mình cân 2 vai vương hậu Yeon và Pyeonggang, cho thấy diễn xuất tài tình của cô ấy. Đây là lần đầu tiên Kim So Hyun thử sức với diễn xuất về tình mẫu tử, tạo nên bầu không khí rất khác. Vương hậu Yeon là điểm sáng trong việc triển khai nửa đầu mạch phim. Ngoài ra, vương hậu Yeon là người có ảnh hưởng nhiều nhất đến tính cách và khí chất của nhân vật Pyeonggang. Sẽ rất thú vị nếu so sánh hành động của vương hậu Yeon ở nửa đầu phim với hình ảnh của Pyeonggang sau này”.

Sông đón trăng lên (River where the moon rises) được FPT Play mua bản quyền phát song song với Hàn Quốc, cập nhật vào tối thứ hai, thứ ba hàng tuần.

