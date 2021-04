Sóng đánh sập nhà hàng ven biển Hội An

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, vừa ký quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình kè bảo vệ bờ và tái tạo bãi biển Cửa Đại, TP Hội An. Vị trí bờ kè thực hiện từ Km 0+420 đến Km 2+245 (nằm ở phường Cửa Đại và Cẩm An) với tổng chiều dài 1.825 m. Tổng mức đầu tư dự án hơn 145 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương và TP Hội An.