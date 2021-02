Sống cuộc đời ‘An nhiên như nắng’

“An nhiên như nắng” của Chân Thiện Nhật ghi lại trải nghiệm của tác giả với những người xung quanh.

Đời người ai cũng bước qua những giai đoạn: Sinh ra, lớn lên, học hành, theo đuổi sự nghiệp, vun đắp tình yêu, xây dựng lý tưởng sống. Cuộc sống như một quyển sách được viết nên bởi những điều mà chúng ta làm mỗi ngày. Sống như thế nào với cuộc đời là do chúng ta lựa chọn.

An nhiên như nắng tập hợp những chia sẻ của tác giả về đời sống với mong muốn bạn đọc sách sẽ tìm được một “tri kỷ trong ta” để an nhiên, nhất là phải biết “làm bạn với cô đơn” và “buông nỗi buồn như lá buông cành”.

Nội dung sách được tác giả Chân Thiện Nhật trình bày thành bốn phần chính: Thưởng thức sự sống; Tâm an giữa dòng đời gian nan; Đôi mắt hoa hồng; Yêu thương người, yêu thương ta. Những điều tác giả viết không mang ý khuyên răn hay chỉ bảo mà đơn giản là sự chia sẻ, đồng hành như một người bạn thương gửi đến người đọc.

Sách An nhiên như nắng. Ảnh: Saigonbooks.

Theo tác giả, nếu thấy lòng chẳng thể an yên vì mãi bận bịu nghĩ suy bao điều theo kiểu “cỏ ở đồi bên kia xanh hơn đồi bên này”, mỗi người hãy tập cho mình cái nhìn khoan hòa, từ ái, gạt bỏ so đo.

Bất cứ lúc nào ta muốn an yên, hãy cho phép mình an yên. Bởi suy cho cùng, an yên là một lựa chọn, không phải may mắn hay phúc phận.

Hạnh phúc trong đời sống cũng không phải để đuổi theo. Hạnh phúc là để cảm nhận ngay lúc này, như khi chúng ta ngắm một chiếc lá vàng thong thả lìa cành. Hãy hít thở và tận hưởng.

Những khoảnh khắc tĩnh lặng chậm rãi đó sẽ đem đến giây phút suy ngẫm sâu sắc, đồng thời từ đó có thể cảm thấy sự an lành thực sự.

Mỗi bài viết trong cuốn sách An nhiên như nắng dù viết về khía cạnh nào của đời sống, đều đem đến cho ta cảm giác về hạnh phúc.

Người hạnh phúc là biết thưởng thức những gì cuộc đời trao cho, biết chọn sự an yên và biết con đường nào đưa đến sự an yên vĩnh cửu.

Cuốn sách cũng hướng đến người trẻ, những người đang hoang mang giữa cuộc đời đầy ngã rẽ. Từ những trang sách, bạn đọc có thể tìm thấy sự lắng nghe, chia sẻ, để rồi từ đó biết cách thấu hiểu chính mình, tìm được con đường phải đi đúng đắn.

Sau cùng, người viết muốn nhắn nhủ tới bạn đọc, dù cuộc đời lắm bão tố thế nào, ta vẫn có thể an yên khi giữ được tấm lòng lương thiện, trái tim biết thương, biết thấu hiểu và tâm hồn luôn chọn sự an yên.

Cuốn sách nhẹ nhàng, đậm hương vị của đời sống sẽ mang đến cho người đọc những giây phút thư thái, bình yên giữa nhịp đời sôi động.