‘Sống cùng nhiều thế hệ, mỗi người cần học cách thấu hiểu chính mình'

Hà Anh Tuấn chia sẻ quan điểm về việc kiến tạo một không gian sống đáp ứng hài hòa nhu cầu của nhiều thế hệ trong tập 5 "The Master of Living Show 2".

Theo tâm lý của người Á Đông, tại Việt Nam, gia đình đa thế hệ là một nét đẹp truyền thống vốn được duy trì từ xa xưa. Những nếp nhà với nhiều thế hệ cùng chung sống trở thành biểu tượng trọn vẹn, đủ đầy của tài lộc, phúc khí, niềm vui và hạnh phúc. Trong cuộc sống hiện đại, việc ông bà sống vui vầy bên con cháu còn có ý nghĩa tăng cường sự gắn kết, hỗ trợ giữa các thành viên trong gia đình. Ở đó, ông bà trông coi cửa nhà, giúp chăm sóc trẻ, tiếng cười bé thơ trở thành niềm vui an ủi tuổi già, sự thành đạt của con cái là niềm tự hào của bố mẹ…

Tuy nhiên, giữa sự đầm ấm, yên vui ấy, vẫn có những khác biệt thuộc về thế hệ. Thách thức đặt ra với các gia đình hiện đại lúc này, là làm sao vừa giữ gìn “nếp nhà”, vừa chăm sóc lẫn nhau và tận hưởng những niềm vui riêng.

Để đi tìm lời giải cho vấn đề này, tập 5 của tọa đàm The Master of Living Show 2 với sự tham gia của MC Phí Linh, ca sĩ Hà Anh Tuấn và khách mời - nhà báo Đặng Thị Diễm Quỳnh - đã mang đến những chia sẻ gần gũi mà sâu sắc về cách dung hòa cuộc sống của gia đình nhiều thế hệ.

The Master of Living Show 2 mang đến chủ đề thú vị: Sống trong gia đình nhiều thế hệ.

Với giọng nói trầm ấm, tác phong lịch lãm, Hà Anh Tuấn dẫn dắt buổi nói chuyện bằng một ý kiến nhận được sự đồng thuận của mọi người: “Theo tôi, sự an tâm, an yên là yếu tố quan trọng, quý giá giúp gắn kết mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình, cũng như giữa những người bạn với nhau”.

Chia sẻ về cảm giác khi sống trong ngôi nhà có nhiều thế hệ, nam ca sĩ Tháng tư là lời nói dối của anh nhận định: “Gia đình nhiều thế hệ giống như một xã hội thu nhỏ, mà trong đó thế hệ trưởng thành như chúng ta là lực lượng lao động chính. Nhiều người thường đặt câu hỏi: Thời gian mà những lao động chính nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống là lúc nào, khi sau mỗi ngày đi làm lại quay về cuộc sống cùng ông bà, bố mẹ? Nhưng thật ra, việc nhìn ngắm người già, trẻ em vui vẻ chính là lúc cảm xúc thăng hoa, hạnh phúc”.

Theo anh, sống cùng nhiều thế hệ, nhiều cá tính khác nhau, các thành viên có lo lắng thường trực là sợ ảnh hưởng đến sở thích cá nhân. Nhưng để giữ được sự cân bằng, mỗi người cần tận hưởng sự khác nhau đó. Hãy thay đổi cách suy nghĩ để tìm ra cảm giác bình yên, an yên quen thuộc.

Theo Hà Anh Tuấn, khi sống cùng nhiều thế hệ, mỗi người cần học cách thay đổi suy nghĩ của chính mình.

Để xây dựng không gian sống của gia đình nhiều thành viên, nhiều thế hệ, điều quan trọng nhất là sự thấu hiểu về khó khăn của từng giai đoạn tuổi tác (trẻ nhỏ hay người già), thấu hiểu về cảm xúc của người khác để có thể tận hưởng khi mình thấy những người xung quanh vui.

Sự tận hưởng cũng đến từ những cảm giác trái ngược, đơn cử với người này thì gọn gàng, ngăn nắp mới hạnh phúc, nhưng với người khác thì sự thoải mái mới hạnh phúc. “Và cuối cùng là thấu hiểu bản thân. Mình không thể thay đổi được tình huống, nhưng có thể thay đổi bản thân mình, điều chỉnh cảm xúc để nhìn nhận các sự vật theo hướng khác nhau, nhìn nhận khía cạnh tốt đẹp từ mọi việc”, Hà Anh Tuấn nhận định.

Nam ca sĩ cũng cho rằng, cần đầu tư cho năng lượng sống bên trong ngôi nhà, để người già thấy vui, con trẻ có nhiều chỗ chơi. Trong đó, việc xây dựng không gian xung quanh nhà rất quan trọng. Mỗi ngôi nhà cần trang bị đầy đủ tiện ích phù hợp cho các thế hệ, để mọi người đều cảm thấy đó là tổ ấm đích thực và muốn trở về mỗi ngày.

Ngoài ra, yếu tố an toàn cũng được đặt lên hàng đầu với những ngôi nhà đông thế hệ cùng chung sống. Khu vực sống nếu sở hữu chất lượng dịch vụ tốt, hệ thống an ninh, bảo vệ chỉn chu, dịch vụ quan tâm đến từng cá thể trong không gian sẽ mang đến sự an tâm, an yên mỗi ngày. “Nhất là với gia đình lớn tuổi, 2 yếu tố quan trọng nhất là gần cơ sở y tế và khu vực đó có những đội an ninh luôn túc trực sẵn sàng hỗ trợ. Nên ngoài tiêu chí về không gian xanh để dạo bộ và hít thở không khí trong lành, các tiện ích cấp thiết về sức khỏe cũng đóng vai trò quan trọng”, Hà Anh Tuấn nói thêm.

Hà Anh Tuấn nhận định 2 yếu tố quan trọng nhất với gia đình có người lớn tuổi là gần cơ sở y tế và có đội an ninh luôn túc trực.

Câu chuyện về cuộc sống với gia đình nhiều thế hệ trong The Master of Living Show 2 gợi mở cho người xem nhiều suy nghĩ. Để tạo ra hạnh phúc cho từng cá nhân, nơi an cư cần mang đến những trải nghiệm vừa chung vừa riêng, trở thành chốn đi về bình yên, an toàn cho mọi thành viên gia đình.