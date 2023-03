Sống chung với bụi bẩn, kẹt xe vì dự án đường 800 tỷ chậm tiến độ

Nhiều người tỏ ra mệt mỏi trên chiếc xe buýt đang lách qua đoạn đường ùn tắc. Trục Âu Cơ - An Dương Vương là tuyến huyết mạch nối các quận trung tâm của Hà Nội như Hoàn Kiếm, Tây Hồ và một phần Ba Đình tới cầu Nhật Tân để ra sân bay Nội Bài. Do vậy, không ít người tỏ ra sốt ruột khi sợ chậm chuyến bay do tắc đường.