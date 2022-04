Sống chậm ở TP.HCM dịp 30/4

Chọn ở lại thành phố thay vì du lịch xa, du khách có thể chọn những nơi ít xô bồ, tận hưởng kỳ nghỉ một cách chậm rãi.

Hiếm hoi lắm mới có 4 ngày nghỉ liên tiếp nhưng Hà My (TP.HCM) lại nói không với những chuyến du lịch dịp 30/4.

"Mình ngại phải chen chân ở sân bay làm thủ tục, ngán cảnh nằm dài trên xe khách cả tiếng vì tắc đường. Sau nhiều lần hành xác khi du lịch ngày lễ, dịp 30/4 này mình quyết định ở lại TP.HCM", My nói.

My chia sẻ thành phố đang sống còn nhiều điểm đến, trải nghiệm chị chưa khám phá. Do đó, My lên kế hoạch cho 4 ngày tránh đám đông, sống chậm trong kỳ nghỉ tại chốn quen thuộc.

Không riêng My, nhiều người trẻ cũng không đi du lịch dịp lễ vì ngại cảnh chen chúc. Một số khác vẫn phải làm việc hoặc chọn tăng ca trong kỳ nghỉ.

Nếu cũng chọn ở lại thành phố trong dịp nghỉ lễ tới đây, bạn có thể tìm đến những nơi ít xô bồ, trải nghiệm cuộc sống chậm rãi trong lúc nhiều người bận rộn với những chuyến du lịch ở nơi xa.

Tham gia workshop DIY

Trong khu vực nội thành TP.HCM, có khá nhiều điểm đến chuyên tổ chức workshop DIY. Các workshop giúp khách hàng tìm được không gian thư giãn, xả stress qua những hoạt động thủ công sáng tạo.

Không nhất thiết phải là người "khéo tay hay làm", bạn sẽ được hướng dẫn và cung cấp đủ dụng cụ cần thiết khi tham gia các workshop này.

Ảnh: Bích Phương.

Các workshop thường giới hạn người tham gia để đảm bảo không gian thoải mái cho mọi người sáng tạo. Vì thế, bạn cần đặt lịch từ bây giờ để kịp tham gia các workshop vào kỳ nghỉ sắp tới.

Hà My (TP.HCM) cho biết khi làm các sản phẩm DIY cần sự tập trung, ngoài ra còn rèn được tính tỉ mỉ, cẩn thận. "Thêu một hình bé xíu tưởng đơn giản nhưng cần kiên nhẫn, cẩn thận nhiều hơn là khéo léo. Mỗi lần tập trung sáng tạo những sản phẩm nghệ thuật mình thấy đầu óc được thư giãn", My nói.

Có nhiều workshop cho bạn lựa chọn:

- Workshop làm đồ thủ công: Làm nến, làm nước hoa, làm xà bông, làm gốm

- Workshop nghệ thuật: Vẽ tranh, làm tranh mosaic, thêu trên túi tote, cắm hoa

- Workshop nấu ăn: Làm bánh kem, bánh cookie, chocolate, làm cakepop

Địa chỉ: The Greenery Art, The Open Space, Toòng Teng Ceramic, Heny Garden, Haru Craft Studio.

Trải nghiệm ẩm thực mới mẻ

Làm mới trải nghiệm ăn uống cũng là một cách nuông chiều bản thân trong kỳ nghỉ.

Sẽ thế nào khi bạn không cần đến đôi mắt, nhưng phải dùng đến các giác quan khác để tận hưởng một món ăn chưa biết trước?

Nhà hàng phục vụ món ăn trong bóng tối xuất hiện từ lâu ở TP.HCM, nhưng vẫn là trải nghiệm được nhiều người yêu thích. Đây là điểm ăn uống phù hợp với những ai muốn ngắt kết nối với điện thoại, khám phá bản thân qua các giác quan.

Ảnh: Noir.

Nhà hàng nằm trong một căn biệt thự Pháp cổ, mang phong cách truyền thống kết hợp đương đại. Trước khi vào bàn ăn, thực khách sẽ được tham gia những trò chơi đặc biệt để làm quen dần với cảm giác của màn đêm như bịt mắt để tìm kim kẹp trong chén gạo, lắp hình vào khuôn.

Tiếp đến, bạn cần gửi toàn bộ thiết bị di động, âm thanh, ánh sáng bên ngoài phòng ăn. Sau đó chọn món với thực đơn đặc biệt có kèm chữ nổi praille. Các món ăn không được biết chính xác mà chỉ phân theo nhóm nguyên liệu khách có thể sử dụng. Nhân viên phục vụ tại nhà hàng đều là người khiếm thị.

Một thực khách từng đến đây chia sẻ: "Đó là bữa ăn mình chẳng cần đến đôi mắt, mình lén sờ vào từng món, dùng khứu giác và vị giác để đánh hơi và nhận biết kết cấu. Một trải nghiệm thực sự đáng giá. Mình hiểu hơn về khó khăn của những người không may thiếu đi ánh sáng cuộc đời".

Thực khách Nam Anh nhận xét khi thưởng thức từng món phải thật chậm rãi. Anh cho biết khi không nhìn thấy gì có thể cảm nhận rõ hơn kết cấu sền sệt của súp, sự khô ráp như da cá, lạo xạo của bánh quy.

"Trước khi dùng món, mình dùng khứu giác bắt lấy từng mùi hương phảng phất. Nhiều khi không rõ là món gì vì ngửi được khá nhiều mùi hương gia vị trộn lẫn. Rón rén ăn từng chút một rồi đoán xem đó là món gì cũng rất hay ho", Nam Anh chia sẻ.

Tìm quán speakeasy bar

Speakeasy bar thường là một dạng quán bar bí mật và được biết đến thông qua việc khách hàng truyền tai hoặc giới thiệu với nhau. Vì thế, các quán này có số lượng khách vừa phải, phù hợp với những ai đang tìm không gian yên tĩnh để lắng lòng.

Các quán bar kiểu này thường không tập trung nhiều cho việc quảng cáo mà đầu tư vào chất lượng đồ uống, âm nhạc và không gian bên trong. Để tìm một quán speakeasy chất lượng, bạn nên nhờ các bartender tại quán bar quen chỉ dẫn.

Ảnh: bearbrickbtws.

Một số quán bar kiểu này thường yêu cầu khách gọi bàn trước, bận đồ lịch sự khi đến quán.

Thảo Nhi (TP.HCM) chia sẻ từng được người quen giới thiệu một quán bar kiểu speakeasy trên đường Hàm Nghi. Nhi chia sẻ quán có không gian nhỏ, ấm áp, rất phù hợp để hẹn hò hoặc đi một mình cũng không cảm thấy cô đơn.

"Quán mình đến là Emme house. Quán nhỏ xíu, nằm trên một chung cư cũ, khi vào phải bấm chuông. Quán xây dựng không gian riêng tư cho khách nên phải đặt chỗ trước 1-2 ngày. Điểm mình thích nhất ở đây là thiết kế vừa mang nét rustic vừa phảng phất chút retro, sang trọng mà ấm áp", Nhi nhận xét.