Sòng bạc tiền tỷ trá hình tiệm game bắn cá

Lực lượng chức năng kiểm tra 5 quán game bắn cá kinh doanh trò chơi điện tử tại TP Nha Trang, đều tổ chức đánh bạc, thu lợi bất chính hơn 5,4 tỷ đồng.

Ngày 27/1 và 25/2/2021, lực lượng chức năng kiểm tra 4 quán game bắn cá kinh doanh trò chơi điện tử trên các đường: Thích Quảng Đức, Lê Hồng Phong, Nguyễn Tất Thành, Võ Thị Sáu của Công ty TNHH Viet - Tian Group và quán game trên đường Nguyễn Thị Minh Khai của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Từ Lâm, đã phát hiện việc tổ chức đánh bạc từ trò chơi điện tử game bắn cá.

Quán game tổ chức đánh bạc

Cụ thể, quán game ở đường Thích Quảng Đức lắp đặt 6 bàn game điện tử, một máy tính nối mạng Internet để tổ chức cho khách chơi bắn cá trực tiếp hoặc chơi online ăn thua bằng tiền qua trang web đánh bạc “live22.com”.

Tho thuê Phương quản lý trực tiếp, thống kê, thu, chi tiền thắng thua hàng ngày, trả lương 8 triệu đồng/tháng. Phương thuê 4 nhân viên để thu, trả tiền thắng thua cho khách. Tiền mặt tồn quỹ tại quầy thu ngân cố định 5 triệu đồng để chung tiền khi khách thắng.

Những quán còn lại cũng lắp đặt các bàn game điện tử bắn cá và máy tính nối mạng Internet tương tự để tổ chức cho khách chơi trực tiếp hoặc chơi online thắng thua bằng tiền. Quán ở đường Lê Hồng Phong do Tho thuê Phương quản lý trực tiếp, Phương thuê 3 nhân viên.

Quán trên đại lộ Nguyễn Tất Thành do Alvin Yap Khin Weng (quốc tịch Malaysia) thuê Oanh quản lý, Oanh thuê 2 nhân viên. Quán đường Võ Thị Sáu do Alvin thuê Oanh quản lý, Oanh thuê 2 nhân viên. Quán đường Nguyễn Thị Minh Khai do Lin Qing Fu quản lý; Yiap Ping Chain (quốc tịch Malaysia) trả lương cho Fu 30 triệu đồng/tháng, trừ trực tiếp từ tiền thu được từ kinh doanh; Fu thuê 2 nhân viên.

Hoạt động quy mô

Điều tra xác định, Yiap Ping Chain sở hữu cả 5 quán game và thuê Alvin quản lý 2 quán, Tho quản lý 2 quán và Fu quản lý 1 quán; thuê Alvin và Ralp Jayson sửa chữa máy game; lập nhóm trên mạng Wechat để nhắn tin, trao đổi thông tin tổ chức đánh bạc. Alvin và Tho lại thuê Oanh, Phương quản lý. Oanh, Phương, Fu quản lý, điều hành trực tiếp, thống kê tiền thu chi thắng thua hàng ngày chuyển cho Tho và thuê nhân viên là 13 trong số 19 bị cáo kể trên.

Tho thuê Toàn làm các thủ tục, giấy tờ đăng ký, thay đổi đăng ký kinh doanh 2 công ty, đảm bảo quán game không bị khách đến gây rối, đánh nhau; thu 3% tiền lời từ quán đường Nguyễn Thị Minh Khai chuyển cho Tho. Tho quản lý chung, theo dõi tiền thắng thua, nhận tiền lời từ các quán, chi trả chi phí, còn lại chuyển vào nhiều tài khoản do Yiap Ping Chain yêu cầu.

Công an tỉnh xác định, Alvin và Yiap Ping Chain đã xuất cảnh. Từ tháng 1/2020 đến tháng 1/2021, nhóm trên đã tổ chức đánh bạc tại 5 quán game, thu lợi bất chính hơn 5,4 tỷ đồng . Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng xác định danh tính và tiền của khách đánh bạc.