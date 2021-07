Sonadezi Long Thành lãi 48 tỷ đồng nửa đầu năm

Doanh thu quý II của nhà phát triển khu công nghiệp này tăng khá mạnh, tuy nhiên lợi nhuận khá thấp với chỉ 27 tỷ đồng.

Theo BCTC quý II, doanh thu thuần của Sonadezi Long Thành (SZL) ghi nhận hơn 111 tỷ đồng , tăng 24% so với cùng kỳ. Trong đó doanh thu từ hoạt động cho thuê nhà xưởng tại KCN Long Thành chiếm tỷ trọng cao nhất, theo sau là doanh thu từ kinh doanh nước.

Tuy nhiên, do giá vốn tăng cao hơn doanh thu, lãi gộp của công ty chỉ tăng 14% so với quý II/2020, đạt gần 41 tỷ đồng .

Sự sụt giảm lãi tiền gửi đã khiến doanh thu tài chính của SZL giảm 68% so với cùng kỳ, còn gần 3 tỷ đồng . Chi phí bán hàng và chi phí quản lý của SZL trong kỳ có sự thay đổi đối trọng. Mặc dù chi phí quản lý được tiết giảm 5%, song chi phí bán hàng vẫn tăng 7%.

Kết quả, dù doanh thu thuần ghi nhận tăng trưởng đáng kể, lãi sau thuế quý II của SZL chỉ tăng 3% so với cùng kỳ, với hơn 27 tỷ đồng .

Kết quả kinh doanh 5 quý gần nhất của Sonadezi Long Thành

Nhãn Quý II/2020 Quý III/2020 Quý IV/2020 Quý I/2021 Quý II/2021 Doanh thu Tỷ đồng 89 87 95 93 111 Lợi nhuận sau thuế

26 24 28 20 27

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của SZL đạt hơn 204 tỷ đồng , tăng 16% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, do sự sụt giảm mạnh của doanh thu tài chính, SZL chỉ lãi sau thuế hơn 48 tỷ đồng , giảm 2% so với nửa đầu năm 2020.

Dù vậy, với kết quả lãi hơn 48 tỷ đồng sau thuế, SZL vẫn thực hiện được hơn 55% kế hoạch lợi nhuận được đề ra cho cả năm 2021.

Tổng tài sản của SZL tại ngày 30/06/2021 ghi nhận gần 1,706 tỷ đồng , tăng 3% so với đầu năm. Trong đó, khoản phải thu ngắn hạn của công ty gấp 3,2 lần cùng kỳ với hơn 239 tỷ đồng , phần lớn đến từ khoản phải thu bồi thường về việc “Phê duyệt bồi thường, hỗ trợ thuộc dự án cụm công nghiệp Long Phước 1 tại xã Long Phước, huyện Long Thành”.

Mặt khác, tiền và tiền gửi của SZL giảm 33%, về mức hơn 275 tỷ đồng , phần nào lý giải sự sụt giảm của doanh thu tài chính.

Tại thời điểm lập báo cáo, nợ phải trả của SZL tăng 7% so với đầu năm, ở mức hơn 1,172 tỷ đồng . Dư nợ vay tài chính của công ty chiếm tỷ lệ khá thấp so với tổng nợ phải trả khi chỉ ghi nhận hơn 6 tỷ đồng , giảm 37%.

Trong năm 2021, doanh nghiệp triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Long Phước 1 và tiếp thị cho thuê các nhà xưởng thuộc cụm xưởng giai đoạn 4, 5 của Khu công nghiệp Long Thành, cho thuê đất công nghiệp, đất dịch vụ tại Khu công nghiệp Long Thành, cho thuê nhà xưởng tại Khu công nghiệp Châu Đức. Triển khai bán hàng 14 căn liên kế tại Khu dân cư Tam An 1.