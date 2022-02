Thirty Nine: Ngôi sao của Crash Landing on You, Son Ye Jin trở lại màn ảnh vào tháng 2 trong bộ phim truyền hình JTBC Thirty Nine. Nữ diễn viên đảm nhận vai bác sĩ da liễu Cha Mi Jo xuất thân từ một gia đình khá giả. Bộ phim ghi lại cuộc sống và tình bạn của Cha Mi Jo với hai người phụ nữ 39 tuổi khác là huấn luyện viên diễn xuất Jung Chan Young (do Jeon Mi Do thủ vai) và Jang Jo Hee (Kim Ji Hyun).