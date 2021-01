Son Ye Jin - minh tinh không công khai yêu suốt 22 năm

Ngày 1/1, Son Ye Jin lần đầu xác nhận hẹn hò sau 22 năm hoạt động ở thị trường giải trí. Nữ diễn viên từng vướng tin đồn yêu đồng tính.

Sau 22 năm phát triển sự nghiệp, Son Ye Jin hiện là sao hạng A của thị trường giải trí Hàn Quốc. Nữ diễn viên được xem như “quốc bảo nhan sắc” của người dân nước này. Ngôi sao sinh năm 1982 kín tiếng về đời tư. Hyun Bin là người đàn ông đầu tiên nữ chính Hạ cánh nơi anh công khai mối quan hệ tình cảm.

Thống trị cả điện ảnh và truyền hình

Khởi nghiệp với những video quảng cáo năm 1999, Son Ye Jin (sinh năm 1982) nhanh chóng được các đạo diễn để mắt với vẻ đẹp dịu dàng, ngọt ngào, phù hợp với tiêu chuẩn nhan sắc ở Hàn Quốc. Sau hàng loạt vai phụ trong nhiều dự án phim lớn nhỏ, Son Ye Jin có bước tiến quan trọng trong sự nghiệp khi đảm nhận vai diễn trong phim Chihwaseon vào năm 2002.

Kể từ đây, Son Ye Jin được đạo diễn tin tưởng giao cho vai nữ chính trong nhiều phim điện ảnh, truyền hình lớn. Nổi tiếng nhất trong số đó phải kể đến phim Classic. Phim điện ảnh ra rạp năm 2003 đã mang về cho Son Ye Jin giải thưởng Nữ diễn viên mới xuất sắc tại lễ trao giải Baeksang Arts Awards lần thứ 39 và Grand Bell Awards lần thứ 24. Bộ phim cũng giành được giải thưởng tại Liên hoan phim Cannes.

Son Ye Jin đạt nhiều thành công trong sự nghiệp.

Khi làn sóng Halluy bắt đầu trỗi dậy và có sức ảnh hưởng ở nhiều nước châu Á, Son Ye Jin để lại dấu ấn với vai diễn Hye Won ngọt ngào, nữ tính trong Hương mùa hè cùng tài tử Song Seung Hun. Sau một thời gian đảm nhận những vai diễn có màu sắc giống nhau, Son Ye Jin quyết định thay đổi.

Nhờ đó, khán giả được thấy người đẹp vào vai một kẻ lừa đảo trong The Art of Seduction (2005), người phụ nữ đa tình trong My Wife Got Married (2008) hay tên cướp biển hung dữ trong phim bom tấn The Pirates (2014). Son Ye Jin thậm chí vào vai một người phụ nữ lớn tuổi phải lòng em trai của bạn mình trong Something In The Rain (2018).

Trong 17 phim điện ảnh Son Ye Jin đóng vai nữ chính tính tới giữa 2018, chỉ có bốn phim không hòa vốn ở thị trường nội địa, trong đó có Into the White Night và The Truth Beneath.

Trên màn ảnh nhỏ, nữ diễn viên cũng khẳng định vị thế với hầu hết bộ phim đạt tỷ suất người xem trung bình trên 10%. Dự án gần nhất cũng là phim se duyên cho Son Ye Jin với Hyun Bin - Hạ cánh nơi anh - đạt rating 21,7% ở tập cuối. Hạ cánh nơi anh soán ngôi Yêu tinh trở thành bộ phim có rating cao nhất trong lịch sử truyền hình cáp tvN.

Lý giải sự nổi tiếng lâu dài của Son Ye Jin, nhà phê bình văn hóa Lee Moon Won cho biết: “So với những nữ diễn viên bắt đầu sự nghiệp cùng thời, Son Ye Jin và Jun Ji Hyun là số ít đã vượt qua thời gian để trở thành ngôi sao tên tuổi với sự nổi tiếng lâu dài”.

“Thuở ban đầu, Son Ye Jin chủ yếu đóng vai những nhân vật yếu đuối được nam giới bảo vệ. Nhờ đó, cộng đồng fan của Son Ye Jin được xây dựng nhờ sự ủng hộ cuồng nhiệt của fan nam. Sau đó, cô ấy bắt đầu đảm nhận những vai diễn thử thách hơn và thu hút khán giả nữ. Cô ấy mở rộng tầm nhìn và nhận được sự yêu mến của cả nam lẫn nữ giới", nhà phê bình nói.

Khối tài sản 20 triệu USD

SCMP đưa tin cuối năm 2020, Son Ye Jin sở hữu khối tài sản trị giá 20 triệu USD nhờ doanh thu của các bộ phim điện ảnh và phim truyền hình Hàn Quốc. Ngoài ra, cô là đại diện cho nhiều mặt hàng thời trang, mỹ phẩm cao cấp… nhờ vẻ đẹp không tuổi. Là ngôi sao tiên phong trong làn sóng Halluy, Son Ye Jin đang trên đường đưa sự nghiệp và tên tuổi của mình tới thị trường Hollywood. Nữ diễn viên đang thảo luận tham gia dự án The Cross công chiếu vào năm 2022.

Son Ye Jin và Hyun Bin hẹn hò sau Hạ cánh nơi anh.

Theo SCMP, Son Ye Jin mua tòa nhà trị giá 14,4 triệu USD ở quận Gangnam vào tháng 7/2019. Cô trả 4 triệu USD tiền mặt và vay thế chấp số còn lại. Nữ diễn viên hoàn thành việc trả nợ thế chấp vào tháng 9/2020. Tòa nhà nằm ở vị trí đắc địa và có hệ thống đường bộ thuận tiện.

Theo tờ Today của Singapore, khu nhà 6 tầng có các cơ sở kinh doanh liên quan đến làm đẹp, chẳng hạn phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ và cửa hàng mỹ phẩm. Đã hơn 20 năm tuổi nhưng cấu trúc tòa nhà được cho là bảo trì tốt và giá thuê ước tính là 39.650 USD một tháng, với phí đặt cọc là 441.000 USD .

Nữ diễn viên có đam mê với việc đầu tư bất động sản. Năm 2015, cô mua lại một tòa nhà trị giá 8,2 triệu USD nằm ở quận Mapo-gu và bán nó 3 năm sau đó với giá khoảng 12 triệu USD .

Với khối tài sản khổng lồ, Son Ye Jin có sở thích sưu tầm tác phẩm nghệ thuật và đồ nội thất đắt đỏ. Chuyên gia nội thất của 100 Home Studio đánh giá cô sở hữu nhiều đồ đắt đỏ từ Italy, Đan Mạch, Tây Ban Nha, Pháp... với tổng số tiền sơ bộ là 185.000 USD . Nữ diễn viên cũng dành nhiều thời gian cho việc đi du lịch như một cách để xả stress.

Sự nghiệp thăng hoa nhưng đời tư kín tiếng

Với tin tức Dispatch tung ra sáng 1/1, đây là lần đầu tiên kể từ khi ra mắt vào năm 17 tuổi, Son Ye Jin xác nhận hẹn hò. Nữ diễn viên kín tiếng trong chuyện đời tư, cô không hẹn hò ai trong suốt 22 năm qua, thậm chí, nhiều lần tin đồn Son Ye Jin hẹn hò đồng tính rộ lên trên mạng xã hội.

Son Ye Jin từng cho biết cô luôn nghĩ mình trẻ trung nên dù người nhà liên tục gặng hỏi nhưng cô không nghĩ tới chuyện kết hôn. Ngoài ra, nữ diễn viên đặt ra tiêu chuẩn cao cho bạn trai.

Theo truyền thông Hàn Quốc, hai diễn viên đã lên kế hoạch kết hôn.

"Tôi rất tệ trong việc hẹn hò, không biết thể hiện bản thân. Việc yêu đương càng khó hơn khi tuổi tác tôi ngày một lớn dần. Trước đây, tôi thích những người trầm tính. Hiện tại, tôi muốn gặp những người đàn ông dịu dàng, chu đáo, cao trên 1,75 m. Tôi mong cả hai sẽ thoải mái khi trò chuyện cùng nhau”, nữ diễn viên nói.

Như mong đợi của người hâm mộ bộ phim Hạ cánh nơi anh, Hyun Bin là người đàn ông đáp ứng được yêu cầu của Son Ye Jin. Sau khi bộ phim kết thúc, họ liên tục vướng tin đồn hẹn hò. Khán giả từng phát hiện Hyun Bin bí mật nắm tay bạn diễn khi họ quảng bá Hạ cánh nơi anh. Tháng 1/2019, hai diễn viên được bắt gặp cùng đi mua sắm ở Mỹ. Khi đó, Son Ye Jin và Hyun Bin luôn khẳng định chỉ là bạn bè thân thiết.

Tới 1/1/2021, khi Dispatch tung ra loạt hình ảnh hẹn hò và cho biết Son Ye Jin, Hyun Bin bên nhau từ tháng 3/2020, họ mới xác nhận. Trên trang cá nhân, Son Ye Jin gửi lời cảm ơn những khán giả đã chúc phúc. Cô cho biết Hyun Bin là người đàn ông tốt.

“Tôi khá ngượng ngùng khi bắt đầu một năm mới với chuyện riêng tư thay vì công việc. Tôi không biết phải nói gì lúc này, nhưng tôi nghĩ mình nên nói điều gì đó với các bạn. Cảm ơn tất cả lời chúc của các bạn và biết ơn khi gặp được người đàn ông tốt. Tôi sẽ cố gắng chăm sóc bản thân”, cô tâm sự.

Trước đó, Hyun Bin cũng nhiều lần khen ngợi vẻ đẹp và tài năng của bạn gái. Anh chia sẻ: “Tôi như đắm chìm trong vẻ đẹp và khả năng nhập vai của Son Ye Jin. Qua hai phim đóng chung, tôi thấy cô ấy là diễn viên chăm chỉ, làm việc hiệu quả bất kể thời gian, địa điểm”.

Theo tờ Ilyo Shinmun đưa tin chiều 1/1, hai diễn viên Hạ cánh nơi anh đã lên kế hoạch kết hôn. Vừa qua, cha mẹ Hyun Bin đã đi xem căn biệt thự trị giá 10 tỷ won để làm nhà tân hôn cho con trai. Nguồn tin trong lĩnh vực giải trí cho biết họ kết hôn muộn nhất là năm 2022, khi cả hai chạm mốc 40 tuổi.