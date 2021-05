Son Ye Jin, Lee Byung Hun viếng Lee Chun Yeon

Nhiều nghệ sĩ đã xuất hiện tại nhà tang lễ quận Secho, Seoul để đưa tiễn nhà làm phim kỳ cựu Lee Chun Yeon về nơi an nghỉ cuối cùng.

News1 đưa tin lễ truy điệu, đưa tang ông Lee Chun Yeon - nguyên nhà sản xuất, diễn viên, Chủ tịch Hiệp hội các nhà làm phim Hàn Quốc - được tổ chức vào ngày 15/5.

Lễ tang có sự hiện diện của nhiều nhà làm phim và bên cạnh các gương mặt tài tử, minh tinh như Son Ye Jin, Lee Byung Hyun, Kim Gyu Ri, Kim Ok Bin…

Son Ye Jin trong đám tang nhà làm phim Lee Chun Yeon.

Hình ảnh Son Ye Jin với đôi mắt hoe đỏ trong đám tang đã được ống kính phóng viên ghi lại. Cô và tài tử Lee Byung Hun xuất hiện từ rất sớm.

Lee Byung Hun đọc điếu văn tưởng niệm nhà làm phim trong lễ truy điệu. Năm 2002, Lee Hyung Hun từng thủ vai chính trong tác phẩm Addicted của đạo diễn Park Young Hoon và do Lee Chun Yeon sản xuất.

Theo Naver, ngày 11/5, ông Lee Chun Yeon được phát hiện đã bất tỉnh tại nhà riêng vì một cơn đau tim và đưa đi cấp cứu. Dù đã được y bác sĩ tận tình cứu chữa, ông vẫn không qua khỏi. Ông Lee Chun Yeon sinh năm 1951, hưởng thọ 70 tuổi.

Lee Byung Hun đọc điếu văn tưởng niệm trong lễ truy điệu.

Sinh thời, ông Lee Chun Yeon là nhà sản xuất của nhiều tác phẩm quan trọng với điện ảnh Hàn Quốc như loạt phim kinh dị lấy đề tài học đường Whispering Corridors, Art Museum by the Zoo (1998), Addicted (2002), phim truyền hình Hwang Jinyi (2006), The Terror Live (2013)… Ông cũng tham gia diễn xuất trong nhiều tác phẩm.

Bên cạnh vai trò nhà sản xuất, ông cũng từng giữ chức Chủ tịch Hiệp hội các nhà làm phim Hàn Quốc, đại diện cho Hội Điện ảnh Hàn Quốc, tham gia vào ban tổ chức Liên hoan phim trẻ quốc tế Seoul lần thứ 11 và giữ chức chủ tịch của Giải thưởng Văn hóa và nghệ thuật Seoul lần thứ 2.

Trong sự nghiệp điện ảnh, ông Lee Chung Yeon từng nhận giải Nhà làm phim của năm tại Director’s Cut Award 2006, Nhà sản xuất của năm do Cine21 trao tặng năm 2013 và giải thành tựu điện ảnh tại Asian Pacific Screen Awards 2013.