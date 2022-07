Son Ye Jin hội tụ tiêu chuẩn của người mẹ tốt

Sau khi kết hôn vào tháng 3, nữ diễn viên đã thông báo tin mang thai.

Ngày 27/6, Son Ye Jin thông báo tin mang thai. Cô viết: "Một cuộc sống mới đã đến với chúng tôi. Tôi vẫn còn hơi choáng váng, nhưng đang cảm thấy những thay đổi trong cơ thể mình hàng ngày".

Bộ đôi BinJin lần đầu hợp tác trong The Negotiation (2018) và tái hợp trong bộ phim truyền hình nổi tiếng Crash Landing on You (2019). Người hâm mộ của đôi vợ chồng cũng bày tỏ niềm vui và chúc mừng Hyun Bin cùng Son Ye Jin.

Hyun Bin và Son Ye Jin thành đôi sau bộ phim Crash Landing on You. Ảnh: tvN.

Yêu quý trẻ em

Bên cạnh những vai diễn là người mẹ trên màn ảnh, Son Ye Jin cũng yêu quý trẻ em ở ngoài đời, đặc biệt là cháu của cô.

Theo Soompi, Son Ye Jin từng nói trong cuộc phỏng vấn vào năm 2018: "Tôi bắt đầu yêu trẻ em khi xem chị gái chăm sóc con mình. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình muốn trở thành một người mẹ, nhưng nhìn cháu tôi, lần đầu tôi muốn được làm mẹ".

Nữ diễn viên chia sẻ thêm: "Khi tôi chơi với các con của chị và họ trao giải cho người thắng cuộc, tôi luôn giành chiến thắng. Thật buồn cười, nhưng đó là tôi ngoài đời".

Son Ye Jin và cháu gái. Ảnh: Son Ye Jin.

Nữ chính mạnh mẽ

Vai bác sĩ da liễu trong bộ phim gần đây - Thirty-Nine hay người phụ nữ tham vọng trong sự nghiệp của Something in the Rain (2018), Son Ye Jin đã đảm nhận nhiều vai nữ mạnh mẽ và độc lập.

Điều này có thể liên quan đến cách nhìn của cô về cuộc sống, vì Ye Jin tin vào quyền tự do cá nhân của phụ nữ và ủng hộ rằng hôn nhân là lựa chọn của mỗi người.

"Tôi may mắn vì bố mẹ không tạo áp lực cho mình. Tất nhiên, có một số người nói rằng tôi nên nhanh chóng kết hôn. Tôi nghĩ đó là lựa chọn cá nhân. Tôi không thể nói cho bạn biết điều gì là đúng hay sai, nhưng điều quan trọng là phải lựa chọn và ưu tiên những điều bạn quan tâm", cô nói trong cuộc phỏng vấn với tạp chí The Glass vào năm 2021.

Son Ye Jin là hình mẫu cho nhiều phụ nữ trẻ trên toàn cầu. Nữ diễn viên 40 tuổi khuyên mọi người không nên tập trung quá nhiều vào suy nghĩ của người khác.

"Chúng ta nên nhận ra giá trị của bản thân, tìm ra điều gì khiến chúng ta hạnh phúc và cố gắng biến nó thành hiện thực", cô nói thêm trong cuộc phỏng vấn.

Son Ye Jin thường đảm nhận các vai diễn mạnh mẽ, có tính cách độc lập. Ảnh: Sssria, InStyle.

Bà mẹ chăm chỉ

Son Ye Jin đã có sự nghiệp thăng hoa nhờ tinh thần làm việc chăm chỉ và niềm đam mê với công việc. Vì vậy, đang mong chờ con đầu lòng nhưng nhiều khả năng Ye Jin tiếp tục làm việc sau khi sinh con.

Son Ye Jin được khen ngợi bởi vẻ tươi trẻ và duyên dáng. Ảnh: Son Ye Jin.

Nữ diễn viên chia sẻ trong cuộc phỏng vấn khác: "Mỗi khi nhìn xung quanh, tôi nhận thấy rằng những người đã kết hôn không thể làm tất cả công việc họ muốn. Làm mẹ và làm vợ là những vai trò lớn lao", K-drama Stars đưa tin.

Theo Soompi, "tình đầu quốc dân" cũng bình luận về lý do cô chưa bao giờ tạm dừng sự nghiệp kéo dài hai thập kỷ của mình: "Ngay cả khi tôi thực sự muốn nghỉ ngơi, nếu tôi thấy một kịch bản tuyệt vời, tôi sẽ tiếp tục làm việc".

Tuy nhiên, theo báo cáo Thống kê Hàn Quốc 2020, tỷ lệ các bà mẹ đi làm khi có con chưa đủ tuổi đã giảm khoảng 55% ở Hàn Quốc, cho thấy chỉ có khoảng một nửa các bà mẹ thực sự đi làm sau khi sinh con.

Son Ye Jin coi trọng việc làm mẹ

Ye Jin là người phụ nữ có nguyên tắc vững vàng. Cô luôn dành thời gian cho riêng mình trong cuộc sống. Trong cuộc phỏng vấn năm 2018, nữ diễn viên cho biết sẽ không làm mẹ cho đến khi thực sự sẵn sàng.

"Tôi vẫn chưa sẵn sàng để trở thành vợ hoặc mẹ của ai đó. Nếu sau này lấy chồng, tôi sẽ nuôi dạy con cái và phụ giúp chồng chu đáo. Tôi nghĩ rằng làm mẹ là điều quý giá và vai trò của một người mẹ cũng quan trọng", cô nói trên Kbizoom vào năm 2018.

Hyun Bin và Son Ye Jin hạnh phúc trong đám cưới. Ảnh: Soompi.

Khả năng nấu nướng

Nếu lướt qua mạng xã hội của Ye Jin, khán giả nhanh chóng phát hiện ra cô là tín đồ thích ăn uống. Vợ của Hyun Bin thường chia sẻ những nhà hàng mà cô tìm thấy trong các chuyến du lịch và món ăn cô tự nấu tại nhà.

Son Ye Jin thường chia sẻ những bức ảnh về đồ ăn trên mạng xã hội. Ảnh: Son Ye Jin.

Năm 2021, Ye Jin chia sẻ bức ảnh chụp loạt bánh bao cô tự làm, cô viết: "Đây là lần đầu tôi làm nó đẹp như thế này. Bậc thầy bánh bao".

Bạn của cô là nữ diễn viên Lee Min Jung cũng chia sẻ những bức ảnh về bữa tối đặc biệt mà Ye Jin làm - đó là bữa ăn đúng kiểu Italy.

Mặt khác, kỹ năng nấu nướng của Hyun Bin cũng không quá tệ. Theo Kbizoom, Hyun Bin đã nói trong một cuộc phỏng vấn: "Tôi đã nấu món galbi-jjim (sườn om kiểu Hàn Quốc). Tôi đã mất một thời gian để thực hiện nó".

Khi được hỏi liệu anh có thích nấu ăn không, anh ấy trả lời: "Tôi thích nấu ăn cho những người tôi yêu thương, đặc biệt là vào những ngày không thể đi ăn ngoài".