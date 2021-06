Son Ye Jin đóng phim mới sau 'Hạ cánh nơi anh'

Son Ye Jin đảm nhận vai diễn nữ bác sĩ giàu có, chủ phòng khám da liễu tư nhân trong phim "Thirty, Nine". Bộ phim dự kiến lên sóng dịp cuối năm 2021.

Bài viết trên Sports Joseon ngày 20/6 tiết lộ Son Ye Jin trở lại với màn ảnh nhỏ sau hơn một năm từ thành công của Hạ cánh nơi anh. Nữ diễn viên đảm nhận vai chính trong Thirty, Nine - phim chủ đề phụ nữ mới của đài jTBC.

Trong phim, Son Ye Jin đảm nhận vai Cha Mi Jo - giám đốc một phòng khám da liễu nổi tiếng ở Gangnam. Nhân vật của Son Ye Jin là trung tâm của cốt truyện, dẫn dắt diễn biến xoay quanh cuộc sống của ba người phụ nữ cùng lớn lên trong gia cảnh giàu có, sung túc.

Theo Sports Joseon, Son Ye Jin là nhân vật trung tâm, nhưng phim sẽ có tới ba nhân vật nữ chính. Vai diễn Jeong Chan Young - bạn thân nhất của Cha Mi Jo - sẽ do nữ diễn viên Jeon Mi Do đảm nhận. Jeon Mi Do nổi tiếng nhờ vai bác sĩ Chae Song Hwa trong Hospital Playlist (Chuyện đời bác sĩ).

Son Ye Jin hợp tác với Jeon Mi Do trong phim truyền hình mới có tên Thirty, Nine. Ảnh: Naver.

Hiện, đơn vị sản xuất chưa tiết lộ tên nữ diễn viên đảm nhận vai chính cuối cùng của phim. Thirty, Nine dài 12 tập, kể về tình bạn, tình yêu và cuộc sống của những người phụ nữ ở độ tuổi xấp xỉ 40.

Bộ phim do biên kịch Yoo Young Ah - người đã tạo nên tác phẩm Boyfriend, Kim Ji Young Born In 1982 và Điều kỳ diệu phòng giam số 7 - chịu trách nhiệm nội dung. Đạo diễn của Thirty, Nine là Kim Sang Ho - chỉ đạo sản xuất phim Run On. Tác phẩm dự kiến khởi quay vào tháng 8 và lên sóng vào dịp cuối năm.