Sơn Tùng M-TP trở lại

Sau gần một năm im ắng kể từ khi MV "There's No One At All" gây tranh cãi, Sơn Tùng thông báo trở lại. Anh phát hành sản phẩm mới vào 5/5 tới.

Tối 25/4, Sơn Tùng M-TP xác nhận trở lại với dự án mới mang tên Making My Way. Đây là sản phẩm âm nhạc đầu tiên của Sơn Tùng sau gần một năm im ắng kể từ khi ra mắt MV There's No One At All và gây tranh cãi. Theo Sơn Tùng, Making My Way chính thức ra mắt vào 5/5.

Nam ca sĩ cho biết đây là cột mốc đánh dấu cho chặng đường mới trong sự nghiệp của anh.

Sơn Tùng M-TP chia sẻ về dự án mới: “Điều gì lặp đi lặp lại sẽ trở thành đương nhiên, mà đương nhiên, hiển nhiên rồi thì sẽ trở thành cái gì đó bình thường. Chính vì thế tôi đã có một quyết định. Đó chính là bước xuống khỏi ‘ngọn núi’ tôi đã tạo nên và đi tìm một ‘ngọn núi khác’ để leo lên, chinh phục. Making My Way chính là sự bắt đầu cho hành trình chinh phục ‘ngọn núi’ mới này”.

Sơn Tùng thông báo ngày trở lại.

Một năm vừa qua, Sơn Tùng im ắng trong âm nhạc. Tháng 10/2022, Sơn Tùng phát hành một đoạn video Intro và lập tức gây tranh cãi trên mạng xã hội. Khán giả cho rằng nam ca sĩ có lời lẽ thách thức anti-fan.

"Bao lâu, bao lâu, bao nhiêu lâu rồi. Tên anh nằm trên đỉnh cao bao lâu rồi?. Tham, sân si bao lâu rồi. Đứng từ xa nhìn ngắm thành công của anh bao nhiêu lâu rồi? Đâm sau lưng anh. Đúng là lũ trẻ ranh. Chẳng có gì hết. Chỉ thế là nhanh. Bước hết vào đây, tấp hết vào đây, làm sao cưng ngăn được ý trời (SKY - tên fan của Sơn Tùng) đây. Nuốt trôi sao được. Khi cưng nghe tên anh. Nuốt trôi sao được. Khi cưng nghe ai hô vang tên anh, tên anh Sơn Tùng M-TP", là nội dung trong video Intro.

Khi vướng tranh cãi, Sơn Tùng giải thích: “Tôi muốn Intro phải là thứ gì đấy mạnh nhất và đúng với những gì tôi suy nghĩ nhất. Nó phải là tuyên ngôn của người nghệ sĩ. Trong quá trình làm video Intro, tôi cho rằng không nên để những suy nghĩ, áp đặt của người khác cản đường hay níu chân mình. Điều quan trọng là bản thân phải tỉnh táo để hiểu tại sao bạn chọn lựa như vậy”.

Đầu năm 2022, Sơn Tùng phát hành MV There's No One At All và lập tức vướng tranh cãi. Khán giả chỉ trích MV có nội dung bạo lực, cảnh quay tự tử. MV sau đó bị xử phạt 70 triệu đồng và phải gỡ bỏ.