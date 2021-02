Sơn Tùng M-TP giữa những tranh cãi

Sau 10 năm ca hát, Sơn Tùng M-TP đã đạt vị trí nghệ sĩ thương mại hàng đầu trên thị trường âm nhạc. Tuy nhiên, nam ca sĩ cũng nhiều lần vướng vào tranh cãi đạo nhạc.

Sơn Tùng M-TP của thời gian gần đây không có sản phẩm âm nhạc mới. Dự án album Chúng ta của nam ca sĩ vốn được công bố từ đầu năm 2020 hiện vẫn chưa ra mắt. Tuy vậy, anh vẫn trở thành tâm điểm của dư luận từ đầu năm 2021 tới nay, từ những đồn đoán về chuyện riêng tư đến mới nhất là việc ca khúc Chúng ta của hiện tại bị cho là đạo nhạc.

MV Chúng ta của hiện tại thực tế đã xuất hiện trở lại trên kênh của Sơn Tùng M-TP vào tối 23/1 sau một ngày bị ẩn mà nguyên nhân được cho là do producer GC khiếu nại về bản quyền.

Việc một MV bị ẩn sau đó được mở trở lại vốn không xa lạ ở thị trường âm nhạc. Tuy vậy, hiện trên mạng khán giả vẫn tiếp tục tranh cãi về điểm giống nhau giữa Chúng ta của hiện tại và video Bruno Mars Type Beat ''IS YOU MINE". Sơn Tùng M-TP chọn cách im lặng như cách anh vẫn làm trước những ồn ào đạo nhạc trước đây.

Chúng ta của hiện tại gây tranh cãi sau một ngày biến mất trên mạng.

Lằn ranh tranh cãi về Sơn Tùng M-TP

Sơn Tùng M-TP trong 10 năm ca hát của mình đã có rất nhiều bản hit. Gần như sáng tác nào của nam ca sĩ được ra mắt trong những năm qua đều đạt thành tích xem/nghe lớn, nhanh chóng làm mưa làm gió trên thị trường, là niềm mong ước của không ít ca sĩ đồng nghiệp.

Sơn Tùng còn là một nghệ sĩ mà sản phẩm sau luôn có số liệu tiếp cận của công chúng lớn hơn sản phẩm trước. Anh cũng đã được giới truyền thông đánh giá là giữ vị trí số một trên thị trường, nhất là khía cạnh thương mại.

Giọng ca gốc Thái Bình tiên phong cho nhiều xu thế, nhất là trong sáng tạo hình ảnh MV. Ngoài ra, không ít tên bài hát, lời ca khúc của Sơn Tùng cũng đã trở thành “trend” trên mạng.

Sơn Tùng M-TP là khái niệm về một ngôi sao âm nhạc hiện đại đúng nghĩa ở Vpop, mà từ âm nhạc lẫn thời trang, phong cách đều có sức ảnh hưởng.

Sơn Tùng M-TP cũng đã nhận được nhiều giải thưởng âm nhạc trong và ngoài nước, anh đã bỏ túi giải ZMA, Âm nhạc Cống hiến, Làn sóng xanh WebTV Asia Awards, Mnet Asian Music Awards. Sơn Tùng M-TP là gương mặt nổi bật trong thập kỷ sôi động vừa qua của nhạc Việt.

Nhưng trong chặng đường 10 năm của mình, Sơn Tùng M-TP có lẽ cũng là một trong những nghệ sĩ vướng nhiều nghi án đạo nhạc nhất, nhiều lần nam ca sĩ gây tranh cãi nảy lửa trong dư luận, nhận về không ít chỉ trích.

Remember me bị cho là giống Dream in the sky của ca sĩ Sloth và TOC. Chắc ai đó sẽ về bị nhận xét là có tương đồng với Because I miss you của thành viên Jung Yong Hwa nhóm CNBlue. Em của ngày hôm qua có nét tương tự với Every Night của EXID. Cơn mưa ngang qua lại bị so sánh với Sarangi Mareul Deutjianha của nhóm nhạc Hàn Quốc Namolla Family, Nắng ấm xa dần bị đặt cạnh Monologue. Và đặc biệt là trường hợp của Chúng ta không thuộc về nhau.

Chúng ta không thuộc về nhau ra mắt năm 2016 bị cho là đạo nhạc của We don’t talk anymore. Ca sĩ Đoàn Thắng khi đó phân tích ca khúc này "vừa giống nhiều nốt liền nhau trong nhiều câu, vừa giống y nguyên vòng hợp âm, vừa giống tiết tấu và cấu trúc, lại tương đương về chỉ số BPM... thì 99% là có sự mượn ý tưởng của We don’t talk anymore”.

Sơn Tùng M-TP ở thời điểm năm 2016 đã trở thành nghệ sĩ có nhiều tai tiếng liên quan đến đạo nhạc, vay mượn ý tưởng. Tuy nhiên, điểm tích cực từ Lạc trôi, Chạy ngay đi và sau đó là Hãy trao cho anh, nam ca sĩ dần khẳng định cá tính riêng biệt của mình. Loạt ca khúc này không vướng ồn ào đạo nhạc như trước, Sơn Tùng M-TP được ghi nhận nhiều hơn ở chuyện sáng tạo.

Với Hãy trao cho anh, nam ca sĩ thậm chí được đánh giá là đã thay đổi cục diện. Sơn Tùng M-TP từng bị cho là chịu ảnh hưởng nặng nề từ G-Dragon và Kpop. Nhưng với Hãy trao cho anh, nam ca sĩ đã thoát khỏi cái bóng khổng lồ ấy.

Khoảng 3 năm nay, Sơn Tùng M-TP đã miễn nhiễm với ồn ào đạo nhạc cho đến khi chuyện khiếu nại của Chúng ta của hiện tại xảy ra.

Giới chuyên môn thường xuyên bất đồng về Sơn Tùng M-TP.

Khi Chúng ta không thuộc về nhau của Sơn Tùng bị chỉ trích gay gắt liên quan đến câu chuyện đạo nhạc với ý kiến của nhiều nghệ sĩ, nhạc sĩ OnlyC lại cho rằng đồng nghiệp "không đạo". Trong khi nhạc sĩ Nguyễn Cường cũng bênh vực giọng ca sinh năm 1994.

Tác giả của Đôi mắt Pleiku nhận định: “Sơn Tùng M-TP có những bài hát bị người ta cho là bắt chước cái nọ cái kia nhưng đừng quá khắt khe, quan trọng nhất vẫn là phần đông giới trẻ đều thích”.

Nhạc sĩ Anh Quân từng bày tỏ quan điểm rằng Sơn Tùng M-TP có tất cả nhưng lại thiếu cá tính. "Cá tính không phải nghệ sĩ tính hay hình thức bên ngoài. Cá tính là khi âm nhạc cất lên người ta biết ngay đó là chất nhạc của ai", tác giả Hương ngọc lan nói.

Song, cùng thời điểm đó, Thu Minh lại quả quyết: “Sơn Tùng M-TP tuổi trẻ tài cao”.

Một bất đồng của giới trong nghề khác là khi Lạc trôi của Sơn Tùng M-TP được nhiều người trong giới bình luận đánh giá là đỉnh cao của Sơn Tùng M-TP trong những năm gần đây, nhà phê bình âm nhạc Nguyễn Thị Minh Châu lại có góc nhìn riêng.

Theo nhà phê bình, với chất lượng cao về kỹ thuật hình ảnh và âm thanh, Lạc trôi câu khách bằng việc dàn dựng theo kiểu phim kiếm hiệp Trung Hoa. Dù tác giả khẳng định đây là sản phẩm “đậm chất Việt”, nhưng vẫn có gì đó na ná MV ngoại quốc.

"Tác giả muốn gây ấn tượng về sự kết hợp cổ kim bằng hình thức bề ngoài pha trộn cổ trang với thời trang: ca sĩ để mái tóc dài màu khói dị thường, mang trang phục công tử thời xa xưa nhưng lại cố tình lấp ló áo len cổ lọ và giày sneaker thời thượng. Âm nhạc đương nhiên thuần túy tính giải trí", nhà phê bình nhấn mạnh.

Đến nay, nhiều sản phẩm của Sơn Tùng M-TP không chỉ đứng ở lằn ranh, với góc nhìn, đánh giá trái ngược từ fan và anti-fan. Hơn thế, chính giới chuyên môn cũng thường xuyên bất đồng khi nhận định về âm nhạc và cá tính của Sơn Tùng M-TP. Bất đồng ấy có lẽ vẫn chưa thể hòa giải.