Sơn Tùng M-TP có thể bị xử phạt như thế nào?

Theo luật sư, MV của Sơn Tùng có thể cổ súy cho giới trẻ thực hiện hành động bồng bột. Do đó, nếu bị xác định vi phạm, nam ca sĩ có thể phải nộp phạt 30-40 triệu đồng.

Chiều 29/4, ông Lê Quang Tự Do, Phó cục trưởng Cục PTTH & TTĐT (Bộ TT&TT) cho biết đã nhận được công văn của Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) về hướng xử lý đối với MV There's No One At All của Sơn Tùng M-TP do chứa hình ảnh tiêu cực, gây tranh cãi.

Cục Nghệ thuật Biểu diễn cho rằng nội dung MV mang thông điệp tiêu cực, không có tính giáo dục khi có nhiều cảnh đuổi bắt, đập phá, bạo lực và kết thúc là hình ảnh nhân vật tự tử. Hình ảnh này tác động mạnh đến tâm lý người xem, dễ gây ảnh hưởng, định hướng hành vi tiêu cực trong xã hội, đặc biệt là trẻ em. Do đó, cơ quan có thẩm quyền đề xuất YouTube chặn MV này, đồng thời xử phạt nam ca sĩ theo quy định tại Nghị định 38/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Trong trường hợp này, căn cứ pháp lý nào để xử lý Sơn Tùng M-TP?

Hình ảnh trong MV mới nhất của ca sĩ Sơn Tùng M-TP.

Theo luật sư Hoàng Trọng Giáp (Đoàn Luật sư Hà Nội), thuần phong mỹ tục là khái niệm để chỉ toàn bộ những phong tục, truyền thống, quan niệm đạo đức, lối sống tốt đẹp, lành mạnh của một dân tộc. Nó bao gồm hai khái niệm tương ứng là "thuần phong" (phong tục thuần hậu, chất phác) và "mỹ tục" (tục lệ tốt đẹp).

Hiện nay, thuật ngữ thuần phong, mỹ tục và sự tác động tiêu cực trái với đạo đức, sức khoẻ cộng đồng đã được ghi nhận ở nhiều văn bản pháp lý nhưng chưa có quy định giải thích cụ thể. Do đó, cần cân nhắc kỹ lưỡng khi áp dụng chế tài đối với những hành vi được xem là vi phạm thuần phong, mỹ tục.

Đối với MV của ca sĩ Sơn Tùng M-TP, video này đã có những hành động phản ánh lối suy nghĩ tiêu cực, có thể gây ảnh hưởng không tốt cho người xem, đặc biệt người xem nhỏ tuổi, chưa chín chắn trong suy nghĩ và nhận thức.

Tuy nhiên, để kết luận MV của Sơn Tùng vi phạm Nghị định 144/2020/NĐ-CP (quy định về hoạt động biểu diễn) hay chưa thì ngoài xem xét về nội dung, còn phải xác minh về MV tác động tiêu cực thế nào đến người xem. Và cũng cần xem xét cá nhân, tổ chức xây dựng, phát hành MV đó có vi phạm pháp luật hay không.

Trường hợp bị xác định vi phạm, nam ca sĩ có thể bị xử phạt về hành vi lưu hành bản ghi âm, ghi hình có nội dung kích động bạo lực; ảnh hưởng xấu đến quan hệ đối ngoại; sử dụng trang phục, từ ngữ, âm thanh, hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt, hình thức biểu diễn hành vi trái với thuần phong, mỹ tục của dân tộc; tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội theo Khoản 3, Điều 13 Nghị định 38/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Khung hình phạt đối với hành vi này là 30-40 triệu đồng, đồng thời phải buộc tháo gỡ bản ghi âm, ghi hình, văn hóa phẩm có nội dung độc hại dưới hình thức điện tử trên môi trường mạng và kỹ thuật số.

Tối 29/4, MV mới nhất của ca sĩ Sơn Tùng M-TP biến mất khỏi nền tảng YouTube ở Việt Nam.

Còn luật sư Trần Minh Hùng (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho rằng việc mạnh tay đối với những MV có dấu hiệu sử dụng trang phục, từ ngữ, âm thanh, hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt, hình thức biểu diễn hành vi trái với thuần phong, mỹ tục của dân tộc là cần thiết, đúng quy định.

"Sơn Tùng được công chúng, đặc biệt giới trẻ yêu thích, hưởng ứng nhiệt tình. Tuy nhiên, MV mới ra mắt có ca từ nhạy cảm, nội dung tiêu cực, dễ mang tới những hệ lụy nghiêm trọng đối với tâm lý thanh niên, tạo cảm giác chênh vênh, cổ súy cho giới trẻ thực hiện những hành động bồng bột, bế tắc. Cần gạt bỏ các yếu tố như lượt xem (view), lợi nhuận để hướng tới cái chung là lợi ích của xã hội", luật sư Hùng đánh giá.

Về chế tài, ông Hùng cho biết nếu bị xác định vi phạm, nam ca sĩ có thể bị xử phạt về hành vi Triển lãm tác phẩm, hiện vật, tài liệu có nội dung vi phạm quy định về nếp sống văn minh, tuyên truyền bạo lực, các hành vi tội ác, tệ nạn xã hội gây hại cho sức khỏe, hủy hoại môi trường sinh thái theo Khoản 5, Điều 19 Nghị định 38 của Chính phủ. Mức phạt tiền áp dụng là 30-40 triệu đồng.