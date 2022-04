Sơn Tùng khoe lượt nghe MV mới giữa lúc bị dư luận chỉ trích

MV "There’s No One At All" do Sơn Tùng phát hành bị yêu cầu gỡ bỏ trên tất cả nền tảng. Đại diện truyền thông của Sơn Tùng hiện từ chối trả lời về vấn đề này.

Hơn 16h ngày 29/4, Sơn Tùng có bài viết ăn mừng thành tích của MV There’s No One At All. Theo nam ca sĩ, bài hát xuất hiện trên nhiều playlist của một nền tảng nghe nhạc và xuất hiện trong bảng xếp hạng của nhiều quốc gia như Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan… Sản phẩm cũng đạt 250.000 lượt nghe trên nền tảng nghe nhạc này.

Nam ca sĩ bày tỏ sự hạnh phúc và cảm ơn khán giả. Động thái của Sơn Tùng giữa thời điểm There’s No One At All bị chỉ trích tiếp tục khiến khán giả tranh cãi. Khán giả cho rằng hành động mới nhất từ Sơn Tùng là thiếu lắng nghe và tôn trọng những phản hồi từ dư luận.

“Trong khi cả xã hội đang lên án MV, Sơn Tùng còn lên đây mà khoe mẽ”, “Sơn Tùng đang thách thức dư luận sao. Giữa lúc MV bị chỉ trích vì nội dung tiêu cực mà còn lên bài viết như thế này”, “Tôi nghĩ Sơn Tùng nên lắng nghe dư luận để chỉnh sửa sản phẩm theo hướng tích cực thay vì có bài viết thế này”, khán giả bình luận.

Phóng viên Zing liên hệ về vấn đề There’s No One At All bị yêu cầu gỡ khỏi các nền tảng, mạng xã hội, đại diện truyền thông của Sơn Tùng M-TP từ chối trả lời. Trong khi đó, đại diện của Tiktok Việt Nam nói với Zing: “Không riêng There’s No One At All của Sơn Tùng, tất cả sản phẩm có nội dung tiêu cực liên quan đến tự tử đều bị chúng tôi chặn trên nền tảng”.

Sản phẩm mới của Sơn Tùng bị chỉ trích.

Chiều 29/4, ông Lê Quang Tự Do, Phó cục trưởng Cục PTTH & TTĐT (Bộ TT&TT) cho biết Cục đã nhận được công văn của Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch). Theo ông Lê Quang Tự Do, cục PTTH & TTĐT sẽ gửi văn bản, yêu cầu YouTube chặn MV.

Theo thông tin trên Báo Chính Phủ, There’s No One At All gây tác động xấu tới giới trẻ, đặc biệt trong bối cảnh nhiều người trẻ có vấn đề tâm lý. Bộ TT&TT đã đề nghị các nền tảng xuyên biên giới như Google (bao gồm YouTube) gỡ ngay lập tức MV này.

Theo quy định, việc gỡ sẽ được thực hiện trong thời gian 1-2 ngày. Tuy nhiên, Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử sẽ cố gắng tác động để các nền tảng gỡ xuống càng sớm càng tốt.

There’s No One At All được phát hành tối 28/4 và lập tức gây tranh cãi trong dư luận. Số đông khán giả cho rằng MV quá tiêu cực và cổ súy hành động tự tử. Nhiều khán giả và chuyên gia truyền thông cho rằng sản phẩm cần được gỡ bỏ để không ảnh hưởng tiêu cực tới người xem.