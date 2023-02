Son Na Eun rũ bỏ hình tượng ngây thơ

Kang Han Na là một cô gái có tính cách bốc đồng, đặt lợi ích của bản thân lên hàng đầu nhưng cô cũng thông minh và sống tình cảm. Do vậy, Han Na được đánh giá là vai diễn có sức nặng, mang tính thử thách đối với Son Na Eun. Ảnh: @marcellasne_.

Xuất thân là một nữ thần tượng, Son Na Eun không được đánh giá cao khi đá chéo sang lĩnh vực diễn xuất. Trong Agency, cô gây thất vọng với biểu cảm tẻ nhạt, gượng gạo và phát âm không chính xác. Cựu thành viên nhóm A Pink thường diễn xuất với đôi mắt luôn mở to hoặc trợn trừng thiếu cảm xúc. Ảnh: @marcellasne_.

Cho tới thời điểm hiện tại, Na Eun đã có kinh nghiệm 11 năm tham gia diễn xuất. Ten Asia nhận xét nhân vật của cựu thành viên Apink chỉ có sự lộng lẫy ở vẻ ngoài, thiếu đi chiều sâu cần phải có. Diễn xuất của cô bị lép vế so với các nhân vật khác trong phim. Nhiều khán giả gọi cô là "bình hoa di động" bởi những vai diễn nhàm chán mà cô đảm nhận. Ảnh: @marcellasne_.

Sự thay đổi ngoại hình của cô liên tục trở thành chủ đề nóng trong những năm qua. Nhiều người khẳng định nữ ca sĩ đã phẫu thuật thẩm mỹ, đặc biệt khi so sánh với hình ảnh thời mới ra mắt. Khán giả nhận xét gương mặt của nữ ca sĩ ngày càng mất tự nhiên. Giữa năm 2021, Na Eun thông báo chấm dứt hợp đồng với công ty IST Entertainment và gia nhập YG Entertainment để phát triển sự nghiệp diễn viên. Ảnh: @marcellasne_.

