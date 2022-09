Sơn La khó khai giảng đúng lịch vì trường học ngập sâu

Hôm 4/9, mưa lớn kéo dài hàng giờ đồng hồ khiến nhiều lớp học của 3 trường Mầm non, Tiểu học và THCS xã Tạ Khoa (huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La) ngập sâu.

Ông Lừ Văn Quyền, Chủ tịch xã Tạ Khoa, xác nhận mưa lớn từ 23h ngày 3/9 đến 15h ngày 4/9 mới tạnh khiến các lớp học của trường THCS Tạ Khoa, điểm trường Mầm non bản Khoa (trường Mầm non Tạ Khoa) và điểm trường Tiểu học bản Khoa (trường Tiểu học Tạ Khoa) ngập sâu hơn 1 m. Riêng khu vực nhà công vụ giáo viên ngập khoảng 2 m. Thời điểm xảy ra ngập lụt, rất may, trường không có giáo viên và học sinh sinh hoạt, làm việc tại đây.

Mưa lớn khiến trường THCS Tạ Khoa, xã Tạ Khoa, huyện Bắc Yên, chìm trong biển nước.

Mưa lớn xảy ra khiến toàn bộ bàn, ghế, trang thiết bị dạy và học ở tầng 1 của trường THCS Tạ Khoa ngập trong biển nước. Các phương tiện máy móc hư hỏng, 2 tấn gạo của học sinh nội trú bị ngập nước. Ước tính, thiệt hại ban đầu khoảng 300 triệu đồng.

Ông Vũ Văn Tiếm, Hiệu trưởng trường THCS Tạ Khoa, cho hay: "Ngay sau khi lũ xảy ra, chúng tôi đã báo cáo UBND xã huy động gần 100 người gồm các thầy, cô giáo, phụ huynh học sinh, dân quân tự vệ... tham gia khắc phục hậu quả. Nhưng có lẽ không kịp tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2022-2023".

Mưa lớn khiến trường THCS Tạ Khoa ngập sâu.

Ông thông tin hiện tại, nước đã rút, những điểm ngập ở sân trường nước vẫn còn và không thoát ra được do thấp hơn suối. Phòng ở của ông ngập khoảng gần 1 m, nhiều giấy tờ, hồ sơ ướt và hỏng hết. Trường đang xin ý kiến cấp trên về việc lùi tổ chức lễ khai giảng ngày mai.

Mưa lũ kéo theo bùn đất tràn vào lớp học của điểm trường Mầm non, Tiểu học bản Khoa (xã Tạ Khoa, huyện Bắc Yên).

Năm học mới 2022-2023 này, trường THCS Tạ Khoa có 216 học sinh và 7 phòng học. Đa số là con em các dân tộc Thái, Mường, Mông. Do mưa lớn gây ngập lụt và kéo theo bùn đất vào các lớp học, nhà trường gặp khó khăn trong công tác khai giảng năm học mới.