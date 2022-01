Son Heung-min: 'Hãy theo đuổi những ước mơ lớn lao'

Tinh thần “mãnh hổ” dám ước mơ, không ngừng vươn lên, can đảm đối diện mọi thử thách là các yếu tố thúc đẩy Son Heung-min trở thành ngôi sao bóng đá hàng đầu thế giới như hiện tại.

"Hễ nhìn thấy vật gì đó hình tròn, tôi đá nó như một phản xạ không điều kiện. Kể cả ở nhà, trong ngõ hay ngoài sân chơi, tôi chỉ có đá bóng. Chơi với bóng là điều tôi thấy vui nhất. Bây giờ nghĩ lại mới thấy, hoàn cảnh khi đó đã nhào nặn nên tôi ngày hôm nay", Son Heung-min viết trong cuốn hồi ký năm 27 tuổi.

Son là hình mẫu hoàn hảo cho câu nói "có công mài sắt, có ngày nên kim". Để có được thành công như hôm nay, tiền đạo người Hàn Quốc đã trải qua thời gian rèn luyện "nằm gai nếm mật" với những bài tập khắc nghiệt chưa từng có.

The Athletic tiết lộ một trong những bài tập của Son thời trẻ là giữ bóng trên không, tức tâng bóng liên tục, trong 4 tiếng. Mỗi khi để bóng chạm đất, đồng hồ sẽ tính thời gian lại từ đầu. Thời niên thiếu của Son chỉ xoay quanh những bài tập cơ bản từ tâng, rê, sút bóng... với cường độ cao như vậy.

Bền bỉ và kiên trì theo đuổi ước mơ chính là những phẩm chất giúp Son lọt vào mắt xanh của các tuyển trạch viên châu Âu. Anh chuyển đến Đức để gia nhập lò đào tạo trẻ vào năm 16 tuổi.

Son hiểu xuất ngoại là bước đệm để hiện thực hóa giấc mơ, nhưng không con đường thành công nào trải đầy hoa hồng. Thực tế khắc nghiệt với khác biệt khí hậu, phong cách thi đấu, rào cản ngôn ngữ, sự cô đơn và áp lực khiến chàng thanh niên đến từ châu Á những tưởng có lúc đã bỏ cuộc để trở về quê hương.

Trong 3 mùa giải thi đấu cho đội bóng đầu tiên ở Đức, tiền đạo người Hàn Quốc ghi 20 bàn sau 78 lần ra sân. Hè 2013, anh đầu quân cho CLB mới trong vai trò kép chính. Cột mốc này đã giúp tên tuổi Son được biết đến nhiều hơn trên bản đồ bóng đá thế giới, để rồi đưa anh đến một trong những quyết định quan trọng nhất cuộc đời: Chuyển tới Anh khoác áo CLB hàng đầu.

Mùa giải đầu tiên của Son ở xứ sở sương mù diễn ra không mấy tốt đẹp, bởi bất chấp việc ra sân tới 40 trận, anh chỉ chơi trung bình 46,75 phút/trận và ghi vỏn vẹn 8 bàn bởi chấn thương bàn chân cùng nhiều lý do khác. Tất cả yếu tố đó cộng lại khiến tiền đạo người Hàn Quốc suýt chút nữa đã trở lại Đức chỉ sau một năm.

Tuy nhiên, anh quyết định không chạy trốn thử thách, từng bước khẳng định mình để lấy được lòng tin của HLV Mauricio Pochettino.

Thực tế, chính chiến lược gia người Argentina từng nói các cầu thủ đến từ giải đấu khác phải mất khoảng 2 năm để hòa nhập về văn hóa, lối chơi và ổn định ở Premier League. Son không phải ngoại lệ, nhưng khác với những cái tên đã bỏ cuộc và thất bại, anh ở lại, thành công, thậm chí đang trên đường trở thành huyền thoại của CLB.

“Trong giấc mơ, bạn có thể làm bất kỳ thứ gì mình muốn. Ở đất nước của tôi, mọi người thường nói bạn nên có những ước mơ trên cả lớn lao”, Son chia sẻ.

305 lần ra sân, 116 bàn thắng và 69 pha kiến tạo là những con số biết nói, phản ánh chính xác tầm vóc của Son tại Anh. Phong độ ấn tượng của anh đã góp phần đưa đội bóng chủ quản về nhì tại Premier League 2016/17, vào tới chung kết Champions League 2018/19 và cúp Liên đoàn Anh 2020/21.

Cá nhân Son cũng giành danh hiệu Puskas cho bàn thắng đẹp nhất năm 2020, đứng thứ 22 trong danh sách đề cử Quả bóng Vàng châu Âu năm 2019 và vừa giành Quả bóng Vàng châu Á lần thứ 7 cách đây ít lâu. Anh được coi là một trong những ngôi sao toàn cầu, nhân vật truyền cảm hứng hàng đầu của thế hệ trẻ với việc đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng 40 người nổi tiếng Hàn Quốc của Forbes trong năm 2020 và 2021.

Câu chuyện của Son đã trở thành nguồn cảm hứng, thúc đẩy tinh thần “mãnh hổ” dám ước mơ, can đảm đương đầu với khó khăn và vượt lên nghịch cảnh để vươn tới đỉnh cao. Đó cũng là thông điệp Tiger Beer muốn truyền tải khi quyết định đưa chân sút người Hàn Quốc trở thành đại sứ thương hiệu cho chiến dịch “The year of your Tiger” (tạm dịch: Năm mãnh hổ của bạn).

Chia sẻ về lần hợp tác này, Son Heung-min cho biết: “Mãnh hổ luôn mạnh mẽ, táo bạo, quyết tâm, sẵn sàng đối đầu nghịch cảnh và không bao giờ lùi bước trước thử thách. Tôi cũng vậy, luôn nỗ lực với mọi khả năng và lòng can đảm để theo đuổi giấc mơ của riêng mình, ngay cả vào những thời điểm khó khăn nhất.

“Năm mãnh hổ cận kề là thời điểm hoàn hảo để chúng ta bộc lộ những khát vọng lớn lao, tập trung cao độ vào việc khám phá tiềm năng của bản thân. Tôi rất hân hạnh được đồng hành cùng Tiger Beer trong hành trình truyền cảm hứng về tinh thần mãnh hổ đến mọi người trên thế giới”, tiền đạo Hàn Quốc khẳng định.

Đại diện cho tinh thần “mãnh hổ”, Son đặt mục tiêu không ngừng cải thiện phong độ để giành những chiếc cúp danh giá nhất mà bất kỳ cầu thủ nào cũng mơ ước trong sự nghiệp thi đấu của mình.

Tiger Beer là thương hiệu sinh ra từ đường phố, bất chấp mọi thách thức để ủ thành công vị bia bản lĩnh. Tiger Beer tin ai cũng mang trong mình một “mãnh hổ” - phiên bản có khả năng vượt lên trên mọi giới hạn, với tinh thần không gì là không thể.

Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta vẫn dừng bước trước những rào cản bởi nỗ sợ thất bại. Vì vậy, trong năm mãnh hổ, Tiger Beer sẽ đồng hành cùng biểu tượng bóng đá Son Heung-min để khởi động một hành trình truyền cảm hứng, cổ vũ mọi người gạt nỗi sợ, vươn lên giành lấy những khát vọng lớn lao.

Năm mới luôn là thời điểm để chúng ta nhìn lại, tái tạo năng lượng và mong chờ những điều tốt đẹp ở phía trước. Song, không giống mọi năm, Tiger bắt đầu một hành trình mới theo cách khác biệt, tạo nên thời điểm hoàn hảo thúc đẩy mọi người bùng nổ.

Với thông điệp “Năm mãnh hổ của bạn”, giờ là lúc mỗi người bỏ qua các mục tiêu nhỏ bé, ngắn hạn, gạt đi rào cản để thực hiện những tham vọng táo bạo theo cách riêng. Chỉ có vậy, chúng ta mới thực sự “cởi trói” cho bản thân và trở thành phiên bản can đảm, tự tin, không giới hạn của chính mình.