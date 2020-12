Son Heung-min giành giải Puskas

Tiền đạo người Hàn Quốc giành giải thưởng bàn thắng đẹp nhất ở gala The Best do FIFA tổ chức vào rạng sáng 18/12 (giờ Hà Nội).

Son Heung-min vượt qua 2 đối thủ nặng ký là Luis Suarez (Barca) và Giorgian De Arrascaeta (Flamengo) để giành giải thưởng Bàn thắng đẹp nhất (Puskas) do FIFA trao tặng. Anh trở thành cầu thủ châu Á thứ 2 sau Mohd Faiz Subri (Malaysia) giành giải này. Ở vòng 16 Premier League 2019/20, Son đã có pha lập công để đời vào lưới Burnley. Tiền đạo người Hàn Quốc bứt tốc từ sân nhà, vượt qua toàn bộ hàng thủ Burnley, trước khi dứt điểm tinh tế hạ gục nốt thủ thành Nick Pope. Son đã dốc bóng gần 80 m, trước khi chọc thủng lưới đội khách. Đây là một trong những bàn thắng đáng nhớ nhất sự nghiệp của Son. Ảnh: Getty. Trước đó, pha làm bàn của Son đã giành giải bàn thắng đẹp nhất Premier League mùa 2019/20, và tiếp tục được vinh danh trong gala The Best. Siêu phẩm vào lưới Burnley giúp Son được HLV Jose Mourinho ca ngợi. "Người đặc biệt" không ngần ngại so sánh cậu học trò người Hàn Quốc với huyền thoại bóng đá Ronaldo de Lima. Sau khi ghi bàn, Son cho biết ban đầu anh định phối hợp với Dele Alli. Ý đồ này không thể thực hiện, nên tiền đạo sinh năm 1992 mới quyết định đột phá. Đây là danh hiệu cá nhân thứ 2 của Son trong chưa đầy 1 tuần. Cách đây ít ngày, anh vừa được vinh danh là cầu thủ hay nhất Hàn Quốc năm 2020. Đây là lần thứ 5 trong sự nghiệp, Son nhận giải thưởng này, thành tích không cầu thủ nào tại xứ sở kim chi có thể làm được. Ở mùa giải 2020/21, Son vẫn duy trì phong độ ấn tượng. Ngôi sao 28 tuổi ghi 13 bàn, kiến tạo 5 lần sau 18 trận, qua đó giúp Tottenham bay cao tại Premier League và giành vé vào vòng knock-out Europa League. Son Heung-min ghi bàn thắng đẹp nhất năm Cú solo từ sân nhà và ghi bàn của Son Heung-min vào lưới Burnley được FIFA chọn là pha lập công đẹp nhất 2020. Son Heung-min ghi bàn thắng gây tranh cãi Giới chuyên môn khẳng định Son Heung-min không việt vị khi ghi bàn vào lưới Liverpool ở trận đấu rạng sáng 17/12 (giờ Hà Nội). Mourinho tiết lộ tương lai của Son Heung-min Huấn luyện viên Jose Mourinho nhấn mạnh Son Heung-min muốn gắn bó lâu dài cùng Tottenham và sẽ đồng ý gia hạn hợp đồng.