Son Heung-min gây thất vọng

Phong độ sa sút của Son Heung-min là một phần nguyên nhân khiến Tottenham có thành tích không tốt ở thời gian gần đây.

Son Heung-min tụt lùi so với chính anh ở mùa giải 2021/22. Ảnh: Reuters.

8 tháng trước, Son Heung-min chinh phục danh hiệu Chiếc giày vàng Premier League lần đầu tiên trong sự nghiệp với 23 bàn. Hiện tại, chân sút người Hàn Quốc sa sút phong độ khi mới ghi có 4 pha lập công sau 19 trận tại giải quốc nội.

Không ai còn nhận ra hình ảnh một Son khéo léo và nguy hiểm ở mùa giải 2021/22. Sau World Cup 2022, Tottenham thua 3 trong tổng số 7 trận trên mọi đấu trường. Đội bóng thành London là câu lạc bộ duy nhất thua đến 7 trận trong top 6 Premier League ở mùa này. Phong độ sa sút của Son là một phần nguyên nhân khiến Spurs chơi kém.

Mất phong độ





Để so sánh cụ thể, hãy nhìn vào những thông số của Son ở mùa trước và mùa này. Chân sút 30 tuổi này ghi trung bình 0,24 bàn mỗi trận ở mùa 2022/23 so với 0,69 bàn ở mùa 2021/22. Ngoài ra, tỷ lệ chuyển hóa cơ hội thành bàn của Son cũng giảm rõ rệt (từ 43,3% ở mùa trước xuống còn 16,7% ở mùa này). Bất chấp việc Son tích cực dứt điểm hơn mùa trước (3 so với 2,7 lần mỗi trận ở mùa trước).

Khả năng rê bóng của Son cũng không được phát huy ở mùa này. Sky Sports chỉ ra tiền đạo 30 tuổi này chỉ có 0,81 lần rê bóng thành công mỗi trận, thành tích kém nhất trong 7 mùa gần đây. Ở mùa 2021/22, thông số này của Son là 1,52 lần.

Ngay cả ở khả năng kiến tạo, Son cũng tụt lùi so với chính mình. Anh thực hiện trung bình 0,21 kiến tạo ở mùa 2021/22 so với 0,12 lần ở mùa này. Số cơ hội tạo ra cũng giảm sút (2,2 so với 1,9 lần mỗi trận).

Vị trí dứt điểm của Son ở mùa giải hiện tại. Ảnh: Sky Sports.

Vị trí dứt điểm của Son ở mùa 2021/22. Ảnh: Sky Sports.

Daily Mail cho rằng việc phải cày ải quá nhiều mặt trận từ mùa hè 2022 đến nay khiến Son chơi kém hiệu quả. Tiền đạo người Hàn Quốc liên tục thi đấu cho Tottenham và tuyển Hàn Quốc. Trong giai đoạn 2-14/6/2022, Son đá 4 trận giao hữu cho ĐTQG. Một tháng sau, chân sút 30 tuổi này phải trở lại tập trung cùng Tottenham để chuẩn bị cho mùa giải 2022/23.

Vòng chung kết World Cup 2022 cũng khiến Son gặp vất vả trong việc phân phối sức. Anh mất gần một tháng tập trung và thi đấu trên đất Qatar. Dù Hàn Quốc không thể tiến sâu nhưng Son vẫn phải tuân thủ giáo án tập luyện do HLV Paulo Bento đề ra.

Bên cạnh đó, cây viết Kieran Lynch của Daily Mail cũng nhận định sự thiếu ăn ý giữa Son và Ivan Perisic khiến tiền đạo người Hàn Quốc chưa nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.

Trong trận thua 0-2 của Tottenham trước Arsenal hôm 15/1, Son và Perisic không hiểu ý trong một tình huống tấn công bên cánh trái. Perisic di chuyển trống trải nhưng lại nhận đường chuyền quá muộn của Son khiến bóng trôi hết đường biên. Sau pha bóng đó, Son tỏ ra tức giận và phàn nàn đồng đội.

Bên cạnh đó, tầm hoạt động rộng của Perisic khiến Son thường phải bó vào trung lộ, nơi có nhiều hậu vệ đối thủ đứng chặn. Do đó, tiền đạo người Hàn Quốc không ít lần để mất bóng khi bị vây bắt.

Perisic chiếm nhiều không gian hoạt động hơn Sergio Reguilon, đối tác cũ của Son bên cánh trái ở mùa 2021/22. Ảnh: Sky Sports.

Harry Kane mất đi đối tác lý tưởng





Mối liên kết chặt chẽ của bộ đôi tiền đạo Tottenham chưa được phát huy tốt nhất ở mùa này. Trái ngược với Son, Kane vẫn đang duy trì phong độ ghi bàn ổn định với 16 pha lập công từ đầu mùa tại Premier League, thành tích tốt thứ nhì tại giải sau Erling Haaland (25 bàn).

Tuy nhiên, cả Kane và Son mới chỉ kiến tạo cho nhau đúng một lần ở mùa giải này. Đây là con số đáng báo động khi ở mùa trước, mỗi người có 4 kiến tạo cho đối phương.

HLV Antonio Conte nói về phong độ của Son: "Các cầu thủ đều muốn ra sân ở mọi trận đấu nhưng họ quên rằng bản thân gặp vấn đề về thể lực và tâm lý. Đôi lúc bạn không hiểu được chính mình và nghĩ rằng mình có thể thi đấu tốt nhưng thực tế màn trình diễn lại kém".

HLV người Italy không còn nhiều kiên nhẫn cho chân sút người Hàn Quốc trong bối cảnh Tottenham chơi sa sút. Dejan Kulusevski và Richarlison là những gương mặt sẵn sàng thay thế Son.

Bên cạnh đó, việc nẫng tay trên Everton để đem về tiền đạo Arnaut Danjuma từ Villarreal cho thấy Tottenham muốn thay đổi trước khi quá muộn. Danjuma từng đá cho Bournemouth, có nền tảng thể lực, tốc độ, kỹ thuật cùng khả năng dứt điểm tốt.

Sự cạnh tranh sẽ khiến Son phải nỗ lực để giữ suất đá chính. Chân sút người Hàn Quốc phải mau chóng vượt qua giai đoạn khó khăn và cùng Kane gánh vác hàng công Tottenham trong phần còn lại của mùa giải.

