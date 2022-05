Son Dam Bi bao trọn khách sạn để tổ chức tiệc cưới

Truyền thông đưa tin lễ cưới của Son Dam Bi được tổ chức tại khuôn viên ngoài trời, có bể bơi. Đây là chuyện hiếm gặp ở Hàn Quốc.

Ngày 14/5, tờ Newsen đưa tin Son Dam Bi và cựu vận động viên trượt băng tốc độ quốc gia Lee Kyu Hyuk tổ chức tiệc cưới ngoài trời. Theo Newsen, nhà tạo mẫu Kim Woo Ri tiết lộ Son Dam Bi và ông xã thuê toàn bộ khách sạn Grand Hyatt để tổ chức lễ cưới. Khuôn viên hôn lễ rộng rãi, có hồ bơi.

Sports Chosun nhận định việc tổ chức lễ cưới tại bể bơi vào thứ 6 ngày 13 là chuyện hiếm gặp ở Hàn Quốc. Sau phần đầu tiên cử hành nghi lễ, cô dâu chú rể cùng khách mời bước vào phần thứ 2 là ăn tiệc. Họ tiệc tùng và nhảy múa tới khuya.

Son Dam Bi, Lee Kyu Hyuk cùng các khách mời trong lễ cưới.

Newsis cho biết thêm hai đồng nghiệp thân thiết nhiều năm với Son Dam Bi là Jung Ryeo Won và Gong Hyo Jin vốn được dự đoán tham gia lễ cưới nhưng sau đó không có mặt. Theo tờ Newsis, công chúng dự đoán tình bạn giữa Son Dam Bi và Jung Ryeo Won, Gong Hyo Jin đã rạn nứt.

Hôn lễ của Son Dam Bi và Lee Kyu Hyuk được tổ chức ngày 3/5 với sự tham gia của các nghệ sĩ như In Gyo Jin, So Yi Hyeon, Seo Jang Hoon, Baek Ji Young, Kim Heung Guk, Park Na Rae, Im Soo Hyang, Jung Ah. PSY cùng Jo Kwon, Im Seulong của nhóm 2AM góp vui bằng các tiết mục âm nhạc.

Son Dam Bi, Lee Kyu Hyuk tài hợp sau 10 năm.

Son Dam Bi (sinh năm 1983) và Lee Kyu Hyuk gặp nhau lần đầu vào năm 2011 trên chương trình trượt băng nghệ thuật Kiss and Cry của đài SBS. Họ hẹn hò khoảng một năm sau đó chia tay. 10 năm sau, họ tái hợp và thông báo kết hôn đầu năm.

Son Dam Bi nổi tiếng với vai trò ca sĩ, diễn viên. Cô xuất hiện trong nhiều dự án truyền hình khác như Light and Shadow, What's Wrong With This Family, Mrs. Cop 2, When the Camellia Blooms... Lee Kyu Hyuk là cựu vận động viên trượt băng tốc độ quốc gia. Hiện tại, anh là huấn luyện viên trưởng của đội trượt băng IHQ.