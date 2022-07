Somnambulism nghĩa là gì?

Somnambulism được sử dụng từ thế kỷ 18 để chỉ một trạng thái thường gặp ở con người.

Somnambulism /sɒmˈnæm.bjə.lɪ.zəm/ (danh từ): Mộng du.

Định nghĩa:

Cambridge Dictionary định nghĩa somnambulism là trạng thái một người đi đi lại lại khi đang ngủ. Merriam-Webster Dictionary đưa ra hai cách giải thích cho từ này:

1. Tình trạng bất thường của giấc ngủ, bao gồm việc vận động (ví dụ đi bộ).

2. Hành động đặc trưng của mộng du.

Somnambulism lần đầu được sử dụng vào cuối thế kỷ 18. Một số ý kiến cho rằng nguồn gốc của thuật ngữ này là từ somnambulisme trong tiếng Pháp, cũng mang nghĩa là mộng du. Một số khác cho rằng từ này xuất phát từ ngôn ngữ Latin, là sự kết hợp của sommus (nghĩa là ngủ) và ambulare (nghĩa là đi).

Ứng dụng của từ somnambulism trong tiếng Anh:

- Somnambulism, known as sleepwalking, is also a common sleeping disorder, especially among children.

Dịch: Mộng du, hay được biết đến là chứng miên hành, là một chứng rối loạn giấc ngủ phổ biến, đặc biệt là ở trẻ em.

- Sleep disorders such as sleep apnea, insomnia, somnambulism, snoring and more can affect the quality of your sleep.

Dịch: Những triệu chứng rối loạn giấc ngủ như ngừng thở khi ngủ, mất ngủ, mộng du, ngáy... có thể ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của bạn.