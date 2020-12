Some by Mi tri ân khách hàng bằng tour 'Điều ước làn da'

Tham dự tour, các bạn trẻ được bác sĩ da liễu, beauty blogger tư vấn phương pháp chăm sóc da và nhận nhiều phần quà từ thương hiệu mỹ phẩm Some by Mi.

Some by Mi là thương hiệu mỹ phẩm nội địa Hàn Quốc với dòng sản phẩm chuyên hỗ trợ làm giảm các vấn đề về mụn, sẹo, rỗ, được bác sĩ da liễu tại Hàn Quốc khuyên dùng.

Đáp lại sự tin tưởng của khách hàng trong thời gian qua, thương hiệu mang đến chương trình tour “Điều ước làn da” như một lời cảm ơn, cũng như mong muốn góp phần giúp khách hàng hiểu rõ hơn về làn da của mình, tìm kiếm được sản phẩm dưỡng da phù hợp.

Mỹ phẩm Some by Mi được các bác sĩ Hàn Quốc khuyên dùng.

Tour “Điều ước làn da” được tổ chức với sự kết hợp giữa Some by Mi và các cửa hàng phân phối mỹ phẩm trên TP.HCM như Watsons, Guardian, Sammi Shop, Lixibox…, diễn ra từ 11/2020 đến 1/2021.

Đến với sự kiện này, khách hàng được tìm hiểu về tình trạng da của mình, trao đổi và nhận lời khuyên hữu ích từ bác sĩ da liễu, beauty blogger, đồng thời trải nghiệm sản phẩm, nhận quà từ nhãn hàng Some by Mi.

Tour "Điều ước làn da" diễn ra tại cửa hàng Hasaki.

Khi tham gia soi da công nghệ cao bằng máy móc tân tiến tại Some by Mi, ngoài các nốt mụn hiện hữu, khách hàng còn được biết thêm các vấn đề khác như dầu thừa, vi khuẩn mụn, lỗ chân lông to, độ tuổi làn da, tình trạng lão hóa… Ngoài ra, các bạn còn có cơ hội trao đổi, đánh giá vấn đề da với bác sĩ da liễu, được gợi ý các bước chăm sóc da phù hợp để có làn da sạch mụn, mịn màng hơn.

Ngoài bác sĩ da liễu, Some by Mi còn mời các beauty blogger đến chia sẻ kiến thức và cách chăm sóc da mụn cho các bạn trẻ. Nhãn hàng cho rằng với nhiều bạn trẻ có những suy nghĩ, vấn đề tâm lý trong quá trình bị mụn mà bác sĩ da liễu khó có thể hiểu được, cuộc nói chuyện với beauty blogger sẽ trở nên dễ dàng hơn. Các beauty blogger có thể trở thành người chị, người bạn chia sẻ, truyền đạt thông tin về quá trình trị mụn, chăm sóc da một cách dễ hiểu mà không kém phần hiệu quả.

Với mỗi sự kiện diễn ra, thương hiệu sẽ tặng 100 phần quà để các bạn tham dự được trải nghiệm những sản phẩm của Some by Mi có chiết xuất từ thành phần thiên nhiên, hiệu quả nhưng vẫn đảm bảo sự an toàn, không gây kích ứng da.

Các bạn trẻ tham gia chơi và nhận quà tại cửa hàng Lam Thảo.

Tour "Điều ước làn da" mới bắt đầu và còn tiếp tục kéo dài đến tháng 1/2021 với những điểm đến là Watson, Guardian, Sammi Shop, Lixibox... Chương trình được cập nhật thường xuyên trên fanpage của Some by Mi.