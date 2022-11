Sớm phòng ngừa và điều trị tật khúc xạ để bảo vệ đôi mắt học đường

Thay đổi thói quen sinh hoạt, tăng cường dinh dưỡng, cho mắt nghỉ ngơi hợp lý sẽ giúp học sinh, sinh viên cải thiện tật khúc xạ.

Cận thị nằm trong danh sách các tật khúc xạ phổ biến nhất tại Việt Nam. Phần lớn người mắc cận thị nằm trong độ tuổi đến trường với tỷ lệ trải dài từ tiểu học đến sinh viên đại học.

Thói quen sinh hoạt và học tập là nguyên nhân gây cận thị hàng đầu

Theo nghiên cứu thực hiện bởi Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn năm 2020, tỷ lệ cận thị ở sinh viên là 39,8%. 72,7% sinh viên có tư thế ngồi học đọc truyện, sách báo không đúng. Sinh viên có thời gian xem phim, xem truyền hình nhiều hơn 2 giờ/ngày có tỷ lệ cận thị cao gấp 1,97 lần.

Tỷ lệ cận thị ở sinh viên là 39,8%.

Tuy đại dịch có chiều hướng được kiểm soát, nhưng xu hướng làm việc tại nhà qua máy tính vẫn được nhiều công ty ưa chuộng. Vậy nên, tỷ lệ cận thị cũng tăng đồng thời. Theo nghiên cứu của tiến sĩ Jason Yam công bố trên British Journal of Ophthalmology, tỷ lệ mắc cận thị trong thời kỳ Covid-19 là gần 30%, gấp đôi con số trước thời điểm đại dịch bùng nổ.

Qua 2 kết quả nghiên cứu trên, có thể thấy được tỷ lệ mắc cận thị của học sinh và sinh viên đã gióng lên hồi chuông đáng báo động trong học đường.

Tỷ lệ cận thị tăng cao sau đại dịch Covid-19.

Tỷ lệ cận thị không những phổ biến trong các “đôi mắt học đường", mà ngày càng nhân rộng ở tuổi trung niên. Thêm vào đó, loạn thị, viễn thị, đục giác mạc hay thoái hóa điểm vàng cũng chiếm phần lớn các bệnh về mắt của tuổi già.

Theo Cẩm nang MSD y khoa toàn cầu, bệnh thoái hóa điểm vàng (AMD) là nguyên nhân phổ biến nhất gây mất thị lực trung tâm không thể cải thiện ở những bệnh nhân cao tuổi. Như vậy, bất kỳ ai và ở độ tuổi nào đều có thể dễ mắc các bệnh về mắt.

Bảo vệ sức khỏe “đôi mắt học đường" cần đi đôi với hành động thiết thực

Để giảm tỷ lệ cận thị trong sinh viên, học sinh cũng như gìn giữ đôi mắt sáng khỏe theo thời gian, quan trọng nhất là cần có ý thức chăm sóc mắt hàng ngày, bổ sung kiến thức sớm nhận biết các bệnh về mắt.

Với sinh viên, học sinh, nhà trường cần lồng ghép các chương trình nâng cao nhận thức về sức khỏe mắt học đường; tăng cường phổ cập kiến thức các bệnh về mắt, tật khúc xạ trong các buổi sinh hoạt. Ngoài ra, nhà trường nên chủ động trao đổi với phụ huynh khi nhận biết con trẻ có các biểu hiện tật khúc xạ.

Bên cạnh đó, bản thân sinh viên và học sinh cũng cần có ý thức chăm sóc sức khỏe về mắt. Về chế độ sinh hoạt, nên hạn chế sử dụng thiết bị điện tử vào ban đêm, để mắt nghỉ ngơi 5-10 phút khi đã làm việc lâu trên máy tính. Nên ngồi học hay đọc sách với tư thế thẳng lưng, ngực mở rộng để hạn chế sức đè lên vai và chọn chỗ ngồi đủ ánh sáng mặt trời. Thực hiện quy tắc 20 - 20 - 20 cũng là cách hiệu quả để bảo vệ mắt.

Cách thực hiện quy tắc 20 - 20 - 20.

Về chế độ ăn uống, đôi mắt cần được bổ sung các vitamin thiết yếu có trong rau củ quả như cà rốt, bí đỏ, bông cải xanh, cam… Uống đủ 1,5-2 lít nước mỗi ngày cũng là lưu ý quan trọng giúp đôi mắt luôn khỏe mạnh.

Ngoài ra, học sinh, sinh viên nên tạo thói quen và chủ động thăm khám mắt 6 tháng/lần tại các cơ sở y tế chuyên khoa.

Dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe của mắt.

Chương trình Joy of Seeing của Rohto Mentholatum

Joy of Seeing (tạm dịch: Niềm vui khi được nhìn thấy)là dự án chăm sóc mắt học đường của Tập đoàn Rohto Mentholatum. Dự án mong muốn mang đến những đôi mắt khỏe và niềm vui nhìn thấy sáng rõ cho cộng đồng, đặc biệt là các em nhỏ, học sinh, sinh viên.

Chương trình chăm sóc mắt học đường Joy of Seeing do Rohto Mentholatum (VN) tổ chức, phối hợp cùng Bệnh viện Mắt TP.HCM và Bệnh viện Mắt Hà Nội. Chương trình được thực hiện với các hoạt động chăm sóc mắt học đường, phối hợp với các bác sĩ chuyên khoa thuộc Bệnh viện Mắt TP.HCM, Bệnh viện mắt Hà Nội.

Trải qua 16 năm, chương trình trở thành bạn đồng hành thiết thực của học sinh, phụ huynh và nhiều trường học. Qua đó, học sinh, sinh viên có thêm kiến thức chăm sóc mắt, phụ huynh và nhà trường sớm nhận biết nguy cơ và biện pháp bảo vệ cần thiết. Độc giả tìm hiểu thêm tại đây.