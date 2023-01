Sologamy - xu hướng tự kết hôn với chính mình

Hiện nay, luật pháp các nước trên thế giới không cấm việc tự kết hôn với chính mình.

Sologamy /ˈsəʊ.ləʊɡ.ə.mi/ (danh từ): Tự kết hôn với chính mình, hôn nhân tự thân

Định nghĩa:

Sologamy được định nghĩa là việc kết hôn với chính mình và lễ cưới sẽ được tổ chức công khai. Sologamy được hiểu như một hành động để nhấn mạnh về sự độc lập và tình yêu bản thân. Hiện nay, luật pháp các nước trên thế giới không cấm hôn nhân tự thân.

Khái niệm sologamy được cho là bắt nguồn từ Linda Baker, chuyên viên nha khoa ở Mỹ. Năm 1993, Baker đã tự kết hôn với chính mình trước sự chứng kiến của 7 phù dâu và 75 khách mời.

Trong cuốn Quirkyalone, tác giả Sasha Cagen nêu rằng chủ đề chung trong hầu hết câu chuyện về hôn nhân tự thân là lời cam kết sẽ tự chăm sóc bản thân như thể họ có một người bạn đời thật sự. Phụ nữ coi sologamy là giải pháp để thoát khỏi tình trạng phụ nữ phải hy sinh cuộc sống riêng của bản thân để chăm sóc gia đình.

Theo Indian Express, sologamy không có quy tắc hoặc chuẩn mực nhất định. Người tổ chức đám cưới một mình có thể theo đuổi nghi thức đám cưới truyền thống hoặc không. Kể từ khi xu hướng tự đám cưới xuất hiện, nhiều tổ chức ở Mỹ, Canada và Nhật Bản đã cũng cấp gói dịch vụ sologamy cho những người có nhu cầu.

Ứng dụng của sologamy trong tiếng Anh:

- An Italian woman named Laura Mesi recently drew supportive nods and media attention aplenty for her sologamy ritual.

Dịch: Một phụ nữ Italy tên là Laura Mesi gần đây đã nhận được những cái gật đầu ủng hộ và nhiều sự chú ý của giới truyền thông khi tổ chức đám cưới một mình.

- I became interested in "sologamy" after watching a TV interview with Sophie Tanner.

Dịch: Tôi bắt đầu quan tâm đến "hôn nhân tự thân" sau khi xem một cuộc phỏng vấn trên tivi với Sophie Tanner.