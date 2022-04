Sol7, Yuno BigBoi, Nguyễn Trọng Tài hội ngộ tại Meet in Melody

Đầu tháng 5, khán giả yêu nhạc sẽ được hòa mình cùng sự kiện Meet in Melody. Sự kiện mang đến màn kết hợp độc đáo giữa các dòng nhạc R&B, rap melody, indie.

Meet in Melody chính thức diễn ra vào 1/5 tại On The Radio (TP Đà Nẵng). Với sự đầu tư kỹ lưỡng từ âm thanh đến ánh sáng, sự kiện hứa hẹn mang tới cho khán giả những giây phút thăng hoa trong âm nhạc. Bên cạnh đó, với khẩu hiệu “Giới trẻ khẳng định đam mê”, ban tổ chức Meet in Melody mong muốn cổ vũ các bạn trẻ theo đuổi dòng nhạc hiphop underground tự tin hơn với con đường đã chọn.

Bên cạnh các yếu tố âm thanh, ánh sáng, quy mô tổ chức, sự kiện còn thu hút công chúng nhờ quy tụ loạt tên tuổi nổi tiếng trong giới underground như chàng rapper sôi nổi Yuno Bigboi, chủ nhân hit HongKong 1 Nguyễn Trọng Tài, hay các gương mặt LowG, Lil Wuyn, Sol7, Robber, Koo…

Sự xuất hiện của Yuno Bigboi, Sol7 tại Meet in Melody nhận được nhiều quan tâm.

Sol7 là thủ lĩnh của DCOD, được biết đến với tên thân mật “Thầy 7”. Sau khi về team Binz trong Rap Việt mùa 2, anh đã chứng minh khả năng của mình qua bản hit 101520 và được mong đợi là một trong các nhân tố bùng nổ ở Meet in Melody.

Trong khi đó, Yuno Bigboi là thành viên kỳ cựu của nhóm nhạc SG Prider. Anh được khán giả đánh giá cao bởi các bản rap đáng yêu, dễ nhớ về những chủ đề gần gũi cuộc sống như Hổng dám đâu, Mlem Mlem, Cả nhà thương nhau, Buồn thì vui lên...

Nguyễn Trọng Tài, LowG, Lil’Wuyn hứa hẹn mang đến nhiều màu sắc âm nhạc cho Meet in Melody.

Nguyễn Trọng Tài nổi lên như một “hiện tượng mạng” sau clip hát điệp khúc bài Hongkong 1 trong cơn say, được bạn bè đăng lên mạng xã hội. Không lâu sau đó, sản phẩm này ra mắt và nhanh chóng chiếm được cảm tình của khán giả.

Còn LowG hiện là một trong những rapper khá có tiếng trong giới rap khu vực miền Bắc, được đông đảo các bạn trẻ biết đến và yêu mến. Với phong thái bình tĩnh cùng với khả năng gieo vần ấn tượng, anh luôn biết cách khuấy động sân khấu cũng như làm chủ flow của mình. Sự kiện âm nhạc Meet in Melody diễn ra vào 1/5, bắt đầu mở bán vé từ ngày 28/4 đến 29/4. Đêm nhạc hứa hẹn mang đến những khoảnh khắc khó quên cho khán giả với những màn trình diễn được đầu tư chỉn chu, bài bản.