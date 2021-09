Cận cảnh viên pin hình chữ L bên trong iPhone 13 Pro

Các kỹ sư của iFixit nhấc màn hình lên để quan sát thực tế các linh kiện phía bên trong của chiếc iPhone 13 Pro. Điểm đáng chú ý đầu tiên chính là bộ rung phản hồi (Taptic engine) trên iPhone 13 Pro có kích thước nhỏ hơn so với iPhone 12 Pro. Tuy nhiên, linh kiện này lại phình to hơn, nặng 6,3 gram so với 4,8 gram trên iPhone 12 Pro. Ảnh: iFixit.