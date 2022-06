‘Soi’ gu chọn tổ ấm của gia đình Hồng Đăng, Trang Lou

Bí quyết gắn kết của gia đình diễn viên Hồng Đăng hay vợ chồng trẻ Trang Lou - Tùng Sơn là chọn nơi ở có phong cách nghỉ dưỡng, đa tiện ích, đảm bảo cuộc sống cân bằng, lành mạnh.

Trong nhịp sống hối hả, trăn trở của những gia đình hiện đại là làm sao cân bằng giữa công việc, học hành, sự phát triển của con cái với việc nghỉ ngơi, thư giãn. Với người nổi tiếng, điều này càng khó khi lịch làm việc dày đặc khiến họ luôn mong muốn tìm được không gian sống chất lượng, tối ưu tiện ích trong vài bước chân.

Căn hộ resort 5 sao thu hút gia đình hiện đại

Để trở thành người đàn ông vừa thành đạt trong sự nghiệp, vừa khéo léo chu toàn cuộc sống gia đình, diễn viên Hồng Đăng chọn tổ ấm đáp ứng tối đa tiện ích cuộc sống, giúp gắn kết các thành viên ngay tại nơi ở.

“Công việc khá bận rộn nên tôi luôn mong muốn tối ưu thời gian ở bên gia đình. Từ lâu, tôi tìm kiếm ngôi nhà mà các thành viên có thể cùng nhau tận hưởng những giờ phút thư giãn bên nhau, cuối tuần cũng không phải đến những khu nghỉ dưỡng xa xôi”, Hồng Đăng cho biết.

Hồng Đăng tìm kiếm những dự án có hệ tiện ích khép kín nhằm tối ưu thời gian với gia đình.

Không chỉ gia đình diễn viên Hồng Đăng, việc cho con trẻ trải nghiệm môi trường sống gần gũi thiên nhiên cũng là tiêu chí hàng đầu khi chọn tổ ấm của cặp vợ chồng Trang Lou - Tùng Sơn.

“Để hai bé lớn lên khỏe mạnh, tôi ưu tiên không gian sống thoáng đãng, nhiều cây xanh, tích hợp tiện ích cho mọi thành viên trong gia đình. Nhờ đó, các con có nhiều điều để học tập, vui chơi cũng như khám phá”, Trang Lou chia sẻ.

Là dự án nổi bật ở thị trường bất động sản cao cấp khu vực phía đông Hà Nội, Masteri Waterfront đáp ứng đúng nhu cầu của gia đình Hồng Đăng và nhà Xoài. Dự án giải quyết được bài toán tiện ích và môi trường sống trong lành cho gia đình trong cùng khuôn viên khi sở hữu tầm nhìn biển hồ, công viên thoáng đạt cùng nhiều tiện ích chuẩn resort như hồ bơi tầng thượng, khu thư giãn lounge trên mặt nước, sân chơi trẻ em, khu nướng BBQ…

“Tôi thích lounge chìm dưới nước tại Masteri Waterfront. Đây là thiết kế nội khu khá sang trọng, chỉ có ở các resort 5 sao. Đây là lần đầu tiên tôi thấy dự án nhà ở đưa thiết kế này vào danh sách tiện ích cho cư dân”, diễn viên Hồng Đăng chia sẻ.

Hồng Đăng yêu thích tiện ích lounge chìm dưới nước.

Chú trọng chất lượng công trình

Với tiêu chuẩn cao trong việc chọn nhà, Trang Lou cho biết cô tìm kiếm căn hộ có chất lượng xây dựng tốt, đạt chuẩn quốc tế, bền đẹp trong 10-20 năm. Đó là lý do khi tham quan nhà mẫu Masteri Waterfront, 2 vợ chồng ưng ý chất lượng căn hộ ở đây.

“Bước vào nhà mẫu, tôi đã rất ưng. Sàn gỗ cao cấp và kính cách âm cách nhiệt giúp mùa hè mát, mùa đông ấm là điểm cộng giúp sinh hoạt của gia đình thêm thoải mái. Sự chăm chút tỉ mỉ này thể hiện cái tâm của nhà phát triển, hướng đến cuộc sống tiện nghi cho cư dân tương lai”, Trang Lou đánh giá.

Trang Lou - Tùng Sơn hài lòng về chất lượng bàn giao thiết bị bếp của Masteri Waterfront.

Trong khi đó, diễn viên Hồng Đăng khắt khe với những quyết định lớn như mua nhà. Do đó, danh tiếng của chủ đầu tư là lý do quan trọng khiến anh quyết định xuống tiền. “Chủ đầu tư uy tín thì mua nhà an tâm hơn. Bởi ngôi nhà cũng như khoản đầu tư, cam kết của chủ đầu tư về tiến độ và chất lượng luôn được hai vợ chồng xem xét kỹ càng”, Hồng Đăng chia sẻ.

Masteri Waterfront chính thức cất nóc vào ngày 14/6, đánh dấu giai đoạn hoàn thành phần thô của dự án. Dự kiến bàn giao vào quý I/2023, Masteri Waterfront hứa hẹn trở thành điểm sáng an cư cao cấp và đầy đủ tiện ích cho dân cư.

Masteri Waterfront cất nóc và hứa hẹn là điểm sáng an cư giữa lòng thủ đô vào quý I/2023.