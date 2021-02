Sới bạc trong căn nhà hoang có nhiều lớp cảnh giới

Sới bạc được bố trí nhiều lớp cảnh giới, tổ chức trong căn nhà hoang ở Vĩnh Long. Cảnh sát bất ngờ ập vào bắt giữ những người liên quan, tạm giữ 360 triệu đồng.

Công an huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long, đã lập hồ sơ điều tra đối với nhóm 7 nghi can về hành vi Đánh bạc và đang truy xét những người liên quan.

Theo Công an tỉnh Vĩnh Long, chiều 7/2, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Mang Thít triệt xóa sới bạc trong căn nhà hoang ở xã Chánh An.

Nhóm người tham gia đánh bạc bị cảnh sát bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Tại hiện trường, cảnh sát bắt quả tang 7 người liên quan đang tham gia đá gà và lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền. Cảnh sát tạm giữ trên chiếu bạc và trong người họ số tiền 360 triệu đồng.

Theo trinh sát, sới bạc này được tổ chức khá tinh vi, có nhiều lớp cảnh giới và thu hút nhiều người từ các tỉnh đến tham gia.