SofM và con đường viết nên lịch sử của 'Thần rừng Việt Nam'

17h ngày 31/10 (giờ Hà Nội), Lê "SofM" Quang Duy và đồng đội sẽ bước vào cuộc đối đầu Damwon Gaming, nhà vô địch Liên Minh Huyền Thoại Hàn Quốc, để tranh ngôi quán quân thế giới.

Chân dung

Khi LPL (giải LMHT Trung Quốc) Mùa Hè 2020 khép lại, Suning Gaming (SN) của SofM chỉ đứng ở vị trí thứ 3 sau khi thất bại trước JD Gaming (JDG) ở trận bán kết. Còn khi đối đầu TOP eSports (TES) ở vòng bảng, SN thua trắng 0-2.

Tuy nhiên, ở đấu trường danh giá nhất của tựa game LMHT, SN lại băng băng tiến về đích. Trên con đường đó, SofM và đồng đội đã "hất văng" những kẻ đã đánh bại mình ở giải quốc nội lần lượt ở tứ kết, bán kết.

Giờ đây, SN trở thành niềm hy vọng số một của Trung Quốc trong tham vọng tiếp tục duy trì sự thống trị nền LMHT thế giới. Còn với người hâm mộ Việt Nam, SofM là niềm tự hào, là biểu tượng của lòng kiên trì.

Anh đi vào lịch sử khi trở thành người Việt Nam đầu tiên lọt vào CKTG của bộ môn LMHT.

Từ bại binh của người Thái

Hôm nay, SofM sẽ được xướng tên trên sân khấu hoành tráng, đứng cạnh những game thủ chuyên nghiệp hàng đầu thế giới ở bộ môn LMHT. Giờ đây, anh đã được nhìn nhận là người đi rừng hay bậc nhất. Trước đó, SofM hạ gục tất cả đối thủ khác đầy thuyết phục, từ châu Âu, Đài Loan và Trung Quốc.

Ở giải đấu này, SofM chưa đụng độ bất cứ đội tuyển Hàn Quốc nào. Tuy nhiên, anh lại có được sự công nhận từ phía Damwon Gaming (DWG), hạt giống số một của khu vực này.

"Toàn bộ đội hình SN đều thi đấu tốt và có phong độ cao. Tuy nhiên, nhân vật đáng chú ý nhất phải nhắc đến là người đi rừng SofM", Zefa, HLV trưởng của DWG nhận định trong cuộc họp báo trước trận.

Trên các diễn đàn, mạng xã hội, hàng loạt cổ động viên quốc tế cũng thừa nhận SofM chính là người đi rừng hay nhất thế giới. Nhưng trước khi có được những sự thừa nhận đó, SofM gặp không ít trắc trở trong sự nghiệp.

Ngay từ năm 12 tuổi, SofM đã nổi danh sau màn "hủy diệt" QTV, tượng đài của nền LMHT Việt Nam, ở khu vực đường trên. Rengar trong tay anh quá đáng sợ với những cú nhảy 2 lần, một điều không nhiều người chơi trên thế giới làm được. Sự tự tin đến mức "khát máu" của SofM gây ấn tượng mạnh mẽ. Từ đó, SofM được gọi là thần đồng.

Tài năng là vậy, nhưng SofM và Full Louis, đội tuyển gắn liền với tên tuổi của anh, lại vô duyên với các giải quốc tế. Ở đấu trường Đông Nam Á, Saigon Jokers hay Saigon Fantastic Five mới là niềm hy vọng lớn của Việt Nam.

Tại GPL (Garena Premier League) Mùa Hè 2015, Full Louis chạm trán Bangkok Titans, kỳ phùng địch thủ của LMHT Việt Nam thời điểm đó, ở bán kết. SofM gây ấn tượng với một cú Pentakill khi sử dụng vị tướng Nidalee. Tuy nhiên, anh vẫn không thể giúp Full Louis đi đến trận đấu cuối cùng.

Sau đó, Bangkok Titans đánh bại Saigon Jokers trong trận chung kết, nâng cao chiếc cúp dưới cơn mưa pháo giấy. Điều đó đồng nghĩa với việc người Thái giành tấm vé dự Chung kết Thế giới (CKTG), là đại diện duy nhất của Đông Nam Á. Trong cánh gà, SofM lại lặng lẽ nhìn họ bằng một đôi mắt đầy khát khao.

Ánh mắt khao khát của SofM tại GPL Mùa Hè 2015. Ảnh: SofM.

Đến người chinh phục đỉnh cao

Một năm sau, SofM lại đứng trước cánh cửa đến CKTG một lần nữa. Lúc này, anh đã chuyển sang Trung Quốc để thi đấu cho Snake eSports (tiền thân của Lining Gaming).

Ở vòng loại khu vực, SofM và các đồng đội đã vượt qua Vici Gaming với tỷ số 3-2 để bước vào trận quyết định với World Elite. Nhưng lịch thi đấu oái ăm khiến Snake eSports phải thi đấu 2 trận BO5 (Best of Five) liên tiếp. Dù rất nỗ lực, SofM vẫn phải chịu thất bại 2-3 và chấp nhận làm khán giả ở CKTG 2016.

SofM và đồng đội đã trải qua 10 ván đấu liên tiếp. Xạ thủ Kryst4l, đội trưởng của Snake eSports khi ấy, từng tiết lộ rằng anh và các đồng đội đã ăn rất nhiều chocolate và uống không biết bao nhiêu nước tăng lực. Khi kết thúc trận đấu, họ chỉ muốn ngất đi. Kryst4l còn gọi đó là trải nghiệm tồi tệ nhất sự nghiệp.

Nếu lịch thi đấu hợp lý hơn, SofM đã có thể tạo dấu ấn ngay ở mùa giải đầu tiên thi đấu ở Trung Quốc. Dù vậy, anh cũng được an ủi khi nhận được giải thưởng "Tân binh hay nhất năm", vượt qua hàng loạt game thủ Hàn Quốc xuất sắc như Deft, MaRin.

CKTG 2017, GAM eSports, nhà vô địch LMHT Việt Nam, với những cái tên như Optimus, Levi, Archie tạo dấu ấn lớn. Với lối đánh mạnh mẽ, giao tranh liên tục, họ mang lại một làn gió mới trong lúc các đội chạy theo xu hướng kiểm soát của người Hàn Quốc.

Điều này là nguyên nhân quan trọng giúp Riot công nhận Việt Nam là một khu vực riêng. Từ đó, nhà phát hành LMHT dành thêm một suất dự CKTG cho các đội Việt Nam.

Trong lúc này, SofM vẫn chật vật đi tìm vé dự CKTG. Đội của "Thần rừng Việt Nam" không thể chen vào nhóm những hạt giống tại giải Trung Quốc như Royal Never Give Up, Edward Gaming... dù cá nhân anh luôn được đánh giá là người đi rừng hàng đầu.

Ở GPL Mùa Hè 2015, SofM mang ánh mắt của kẻ mộng mơ nhưng giờ đây, ánh mắt của anh đầy sự tự tin của người đi rừng hàng đầu thế giới. Ảnh: SofM.

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi vẫn chưa được chứng kiến SofM, tuyển thủ hay nhất mà nền LMHT của chúng ta từng sản sinh ra, tung hoành ở giải quốc tế. Họ muốn SofM trở về Việt Nam, gia nhập một đội tuyển mạnh để có được cơ hội đó.

Với tài năng của mình, SofM sẽ dễ dàng nhận được lời mời của những đội hàng đầu. Tuy nhiên, anh vẫn chưa làm điều đó. Anh ở lại Trung Quốc để khẳng định tài năng của mình.

Năm 2018, SofM viết lên trang cá nhân rằng mục tiêu của anh là được dự CKTG. Hai năm sau, anh đã làm được điều đó. Không chỉ vậy, anh còn có những màn trình diễn xuất sắc và nhận được sự công nhận từ đối thủ, giới chuyên môn cũng như người hâm mộ trên toàn thế giới.

Năm 2015, những người Thái Lan đến CKTG và ra về với tư cách của đội lót đường. Ở những kỳ CKTG tiếp theo, các đội Việt Nam như GAM eSports, Phong Vũ Buffalo hay Lowkey eSports tạo được ít nhiều dấu ấn, nhưng họ cũng phải sớm rời cuộc chơi.

SofM đã từng ngồi nhà và nhìn những cái tên kể trên được xuất hiện tại giải đấu danh giá nhất LMHT. Anh có thể góp mặt ở CKTG sớm hơn nếu làm theo mong muốn của người hâm mộ Việt Nam.

Nhưng SofM đã chờ đợi. Và giờ đây, anh không chỉ đến CKTG để trải nghiệm. Anh đến để khẳng định tài năng đỉnh cao, lối tư duy độc nhất vô nhị của mình. Anh còn mang trên vai niềm tự hào của người Việt Nam. Thậm chí, cả những người Trung Quốc còn mong SofM tỏa sáng để giúp nền LMHT nước này vẫn là bá chủ thế giới.

Nếu SN lên ngôi, CKTG sẽ chứng kiến một đội vô địch mà không có sự góp mặt của bất cứ tuyển thủ Hàn Quốc nào sau 8 năm. Khi ấy, SofM sẽ là người viết nên lịch sử.