SofM cùng Suning vào tứ kết Demacia Cup 2020

Giải Demacia Cup 2020 diễn ra từ ngày 21/12 đến 27/12 với sự tham gia của 17 đội LPL, 3 đội LDL và 4 đội bán chuyên có thành tích tốt.

Theo quy định của Demacia Cup 2020, 4 đội có thành tích tốt nhất tại LPL mùa hè 2020 là TOP Esports (TES), JDG, Suning và LGD được xếp vào nhóm hạt giống và giành vé vào thẳng vòng tứ kết.

20 đội còn lại sẽ được chia vào 4 bảng đấu. Trong đó, bảng D được đánh giá là "bảng tử thần" với sự góp mặt của đương kim vô địch Royal Never Give Up, Invictus Gaming, Bilibili Gaming, Team WE và CMG.

Ở vòng bảng Demacia Cup 2020, các đội sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt theo thể thức Bo1. Ảnh: LPLVN.

Theo kết quả bốc thăm, Suning nằm ở nhánh trên và sẽ gặp đội nhất bảng B tại tứ kết. Đội hình đăng ký thi đấu của Suning gồm Chen "Bin" Ze-Bin (đường trên), Lê "SofM" Quang Duy (đi rừng), Xiang "Angel" Tao (đường giữa), Tang "Huanfeng" Huan-Feng (xạ thủ) và Luo "ON" Wen-Jun (hỗ trợ). Trong khi đó, Chen "View" Yu-Ming và Xie "Jinjiao" Jin-Shan là 2 tuyển thủ dự bị.

Đội vô địch LPL mùa hè 2020 là TES cũng nằm ở nhánh trên và sẽ đối đầu với đội nhất bảng A. Điều này đồng nghĩa với việc, SofM cùng các đồng đội sẽ có cơ hội tái đấu TES ở vòng bán kết. Trong lần gặp nhau gần nhất, Suning đánh bại TES với tỷ số 3-1 để qua đó giành vé vào trận chung kết của Chung kết Thế giới 2020 và đạt ngôi á quân.

Hôm 17/12, Suning xác nhận gia hạn hợp đồng thành công với tuyển thủ đi rừng Lê "SofM" Quang Duy. Bản hợp đồng mới của SofM có thời hạn đến tháng 12/2021 với mức lương không được tiết lộ.

Trước đó, SofM vào 3 đề cử "MVP (tuyển thủ hay nhất) của năm", "Ngoại binh hay nhất năm" và "Tuyển thủ đi rừng hay nhất năm". Trong quá khứ, SofM từng được vinh danh là "Tân binh hay nhất năm 2016" của LPL. Ở mùa giải đầu tiên thi đấu tại LPL, anh cũng được đề cử ở 2 hạng mục "Ngoại binh hay nhất năm" và "Tuyển thủ đi rừng hay nhất năm".