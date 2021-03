SofM cùng Suning nhận thất bại 0-2 trước Team WE

Á quân thế giới Suning bị chặn mạch thắng sau khi thua 0-2 trước Team WE tại tuần 8 LPL mùa xuân 2021.

Đội hình của á quân thế giới Suning (SN) vẫn là những cái tên Chen "Bin" Ze-Bin (đường trên), Lê "SofM" Quang Duy (đi rừng), Xiang "Angel" Tao (đường giữa), Tang "Huanfeng" Huan-Feng (xạ thủ) và Luo "ON" Wen-Jun (hỗ trợ).

Ở chiều ngược lại, đội hình của Team WE gồm Chen "Breathe" Chen, Jiang "Beishang" Zhi-Peng, Cui "Shanks" Xiao-Jun, Zhao "Jiumeng" Jia-Hao và Lou "Missing" Yun-Feng.

SofM cùng Suning vẫn đang nắm quyền tự quyết trong việc giành vé vào vòng play-off. Ảnh: LPL.

Trong ván 1, SN chọn đội hình với Camille - Gragas - Azir - Kaisa - Rell. Bên phía Team WE sử dụng những vị tướng mạnh về giai đoạn sau như Wukong - Udyr - Viktor - Jinx - Thresh.

Ở giai đoạn đi đường, Beishang tập trung lên cánh trên cùng Breathe để lấy được những điểm hạ gục từ bộ đôi SofM - Bin. Tại đường dưới, cặp Jinx - Thresh liên tục tạo thế đẩy lính và lấy đi những lớp giáp trụ.

Team WE luôn sở hữu lượng tiền vượt trội so với SN và lấy đi các mục tiêu trên bản đồ. Ngay cả khi bị SN quét sạch trong pha giao tranh ở phút 18, Team WE vẫn nắm quyền kiểm kiểm soát thế trận.

Sau khi mang về Baron, Team WE đẩy thẳng đường trên và lấy được nhà lính siêu cấp. Đến phút 26, Team WE hoàn tất linh hồn rồng nước và quét sạch đội hình SN để vươn lên dẫn trước 1-0.

Sang ván 2, SofM chuyển sang sử dụng Udyr, trong khi Beishang chọn Hecarim. Sau khi hoàn tất vòng rừng đầu, SofM di chuyển lên đường trên để cùng Bin lấy điểm hạ gục của Breathe.

SofM đã cố gắng kiểm soát các mục tiêu, mang về lợi thế cho SN để tạo thế dẫn tiền trước Team WE. Tuyển thủ người Việt Nam mang về 2 bùa lợi rồng và Baron ở phút 29. Trong khi đó, Team WE có 2 lần cướp rồng thành công.

Về giai đoạn sau của ván 2, SN đánh mất thế trận khi Jinx và Ryze bên phía Team WE đã sở hữu 4 trang bị. Trong pha giao tranh trước thềm Baron ở phút 36, Team WE lấy 4 điểm hạ gục của SN, qua đó tạo ra pha quét sạch và ấn định chiến thắng 2-0.

Kết quả này khiến SN vẫn giậm chân ở vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng LPL mùa xuân 2021. Trong khi đó, WE vươn lên vị trí thứ 3 với thành tích 10-3, bằng với Rare Atom.