So Yeon (T-ara) tiết lộ cuộc sống hôn nhân với chồng cầu thủ

So Yeon cho biết cô và Jo Yu Min cố gắng giữ bầu không khí ôn hòa trong gia đình. Nếu xảy ra bất đồng, cả hai sẽ làm lành trong vòng một giờ sau đó.

Theo Star News, cựu thành viên của nhóm nhạc T-ara vừa có cuộc nói chuyện với khán giả thông qua mạng xã hội. Buổi chia sẻ xoay quanh cuộc sống tân hôn của So Yeon và cầu thủ Jo Yu Min.

Khi được fan đặt câu hỏi về việc cả hai có xảy ra tranh cãi sau khi sống chung, So Yeon cho biết cô và Jo Yu Min không phải tuýp người thích căng thẳng. Cả hai không thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

"Hôm nay vừa tròn 1.413 ngày chúng tôi bên nhau. Cũng có lúc chúng tôi bất đồng quan điểm. Song cả hai cố gắng làm hòa trong vòng một giờ sau đó", So Yeon chia sẻ.

So Yeon cho biết cả hai luôn cố gắng làm hòa sau khi xảy ra bất đồng. Ảnh: @melodysoyani.

Cô kể tiếp Jo Yu Min là người chồng đáng yêu, có tính cách hài hước. Anh thích bầu không khí ôn hòa trong gia đình. Vì thế, cả hai luôn sống vui vẻ, cố gắng né tránh những mâu thuẫn không đáng có.

Sau khi kết hôn, cặp sao sống trong căn nhà có nội thất gỗ sang trọng với tông màu trắng, thiết kế theo phong cách bắt mắt, theo Newsis.

So Yeon (sinh năm 1987) ra mắt cùng T-ara vào năm 2009 và hoạt động với tư cách giọng ca chính. Cùng các thành viên, cô đã phát hành các ca khúc hit như Roly-Poly, Why are you like this, Day By Day... Nữ ca sĩ rời nhóm vào năm 2017, sau đó trở thành ca sĩ solo.

Chồng của So Yeon là Jo Yoo Min sinh năm 1996, đang chơi vị trí tiền vệ cho Suwon FC tại giải hạng Nhất K-League.

Tháng 1/2022, So Yeon và Jo Yu Min thông báo kết hôn sau 3 năm hẹn hò kín tiếng. Từ khi công khai, cặp ca sĩ - cầu thủ thường xuyên chia sẻ hình ảnh thể hiện tình cảm thân mật trên mạng xã hội và nhận được sự ngưỡng mộ từ khán giả.

Cùng năm, cả hai đăng ký kết hôn và dự định tổ chức hôn lễ. Song vào tháng 11/2022, Jo Yu Min được gọi tên trong danh sách cầu thủ tham gia giải FIFA Qatar World Cup 2022 của đội tuyển quốc gia Hàn Quốc. Do vậy, cả hai quyết định hoãn đám cưới để nam cầu thủ có thể tập trung chuẩn bị cho giải đấu.