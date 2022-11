So Yeon (T-ara) sang Qatar cổ vũ chồng thi đấu World Cup

Cựu thành viên nhóm T-ara đã có mặt tại Qatar để cổ vũ Jo Yu Min. Nam cầu thủ hạnh phúc khi có mẹ và vợ động viên trong thời điểm quan trọng.

Ngày 26/11, nữ ca sĩ So Yeon đăng tải loạt ảnh chụp cùng cầu thủ Jo Yu Min tại Doha (Qatar). Cựu thành viên nhóm T-ara đã đáp chuyến bay từ Hàn Quốc đến quốc gia đăng cai World Cup 2022 để động viên chồng thi đấu.

Trong bức ảnh chụp chung, So Yeon diện đồ thoải mái, đội mũ lưỡi trai. Cầu thủ Jo Yu Min mặc đồ thi đấu, đeo bảng tên và ôm vợ.

Đôi uyên ương đã có buổi hẹn hò tại Qatar. So Yeon cũng khoe khéo nhẫn cưới với Jo Yu Min. Nữ ca sĩ dành thời gian để tham quan Doha.

Ngoài So Yeon, mẹ ruột và mẹ vợ của Jo Yu Min cũng có mặt ở Doha để động viên tinh thần cầu thủ.

So Yeon có mặt ở Doha để cổ vũ chồng thi đấu World Cup. Ảnh: @melodysoyani.

Theo Osen, Jo Yu Min hạnh phúc khi được người thân đến cổ vũ trong thời điểm quan trọng.

Trước đó, Jo Yu Min và So Yeon phải tạm hoãn lễ cưới để cầu thủ tham dự kỳ World Cup.

Trong quá trình tập luyện vất vả, Jo Yu Min được So Yeon tích cực động viên, hỗ trợ cả về vật chất và tinh thần. "So Yeon bảo tôi rằng hãy tới đội tuyển quốc gia và làm tốt", nam cầu thủ tiết lộ.

Tuy nhiên, cả hai đã kịp đăng ký kết hôn và trở thành vợ chồng hợp pháp.

Tháng 1, So Yeon và Jo Yu Min thông báo kết hôn sau 3 năm hẹn hò kín tiếng. Từ khi công khai, cặp đôi thường xuyên chia sẻ hình ảnh thể hiện tình cảm thân mật trên mạng xã hội và nhận được sự ngưỡng mộ, ca ngợi từ khán giả.

So Yeon sinh năm 1987. Năm 2009, cô ra mắt trong nhóm nhạc nữ T-ara. Nhóm nhanh chóng trở nên nổi tiếng nhờ những bản hit như Bo Peep Bo Peep, Roly Poly, Lies, Why Are You Being Like This… Năm 2017, So Yeon rời nhóm và bắt đầu hoạt động dưới tư cách ca sĩ solo, diễn viên.

Jo Yu Min kém So Yeon 9 tuổi. Anh chơi cho đội Daejeon Hana Citizen. Năm 2018, anh cùng tuyển U23 Hàn Quốc giành huy chương vàng ASIAD.