So Yeon (T-ara) nói về tình yêu với bạn trai kém 9 tuổi

So Yeon cho biết cô không quan trọng chuyện tuổi tác. Nữ ca sĩ và bạn trai trò chuyện thoải mái, ăn ý ngay lần đầu gặp mặt.

Edaily đưa tin So Yeon (T-ara) và cầu thủ Jo Yu Min cùng tham gia chương trình We are Family mới lên sóng của đài MBC. Lễ cưới của hai người dự kiến diễn ra vào tháng 11.

Trong chương trình, So Yeon chia sẻ cô mong muốn tổ chức một lễ cưới nhỏ, ấm cúng. Tuy nhiên, hai bên gia đình đang xem xét tình hình dịch bệnh và thời điểm mùa giải của Jo Yu Min kết thúc.

Khi được hỏi về việc cả hai gặp nhau như thế nào, Jo Yu Min nói: “Chúng tôi quen biết thông qua những người bạn chung. Từ trước đó, tôi đã hâm mộ T-ara. Ngay lần đầu gặp gỡ So Yeon, tôi không muốn gọi cô ấy là chị. Tôi đã nghĩ nên gọi cô ấy như thế nào vì cô ấy hơn tôi 9 tuổi”.

Trong khi đó, So Yeon cho biết cô gặp nhiều người trẻ tuổi trước đó. Do đó nữ ca sĩ không quan trọng việc cách biệt tuổi tác. So Yeon nói: “Bạn bè hay người yêu, tôi đều nghĩ đến việc mình có đang gặp ai đó đáng tin cậy hay không. Điều quan trọng là có thể thoải mái và vui vẻ nói chuyện với nhau ngay lần đầu”.

Nhà tân hôn của So Yeon và chồng cầu thủ.

Cũng trong ngày 31/3, tờ Newsis công bố những hình ảnh tại căn nhà nơi So Yeon và Jo Yu Min sinh sống sau khi kết hôn. Căn nhà có nội thất gỗ sang trọng với tông màu trắng và phong cách bắt mắt. Đặc biệt, hành lang dài rộng rãi càng làm tăng thêm không khí sang trọng, tờ Newsis nhận định. Trước đó, thông qua trang cá nhân, So Yeon tiết lộ được ông xã tặng quà là một chiếc thẻ tín dụng.

So Yeon (sinh năm 1987) ra mắt cùng T-ara vào năm 2009 và hoạt động với tư cách giọng ca chính. Cùng các thành viên, cô đã phát hành các ca khúc hit như Roly-Poly, Why are you like this, Day By Day... Nữ ca sĩ rời nhóm vào năm 2017, sau đó trở thành ca sĩ solo.

Chồng sắp cưới của Soyeon là Jo Yoo Min sinh năm 1996, đang chơi vị trí tiền vệ cho Suwon FC tại giải hạng Nhất K-League. Họ quen nhau 3 năm trước khi thông báo kết hôn.