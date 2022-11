So Yeon (T-ara) hoãn cưới để chồng thi đấu World Cup

So Yeon (T-ara) và Jo Yu Min dời lịch đám cưới sang năm 2023 để nam cầu thủ tập trung chuẩn bị cho giải đấu World Cup 2022.

Ngày 3/11, JTBC Entertainment đưa tin nữ ca sĩ So Yeon (T-ara) và cầu thủ Jo Yu Min dời lịch đám cưới sang năm 2023.

Dù hoãn lễ cưới, cả hai đã hoàn tất đăng ký kết hôn và được công nhận là vợ chồng hợp pháp.

Ban đầu, So Yeon và Jo Yu Min dự định tổ chức đám cưới vào tháng 11. Cặp sao lên kế hoạch kết hôn sau khi mùa giải K-League kết thúc.

Tuy nhiên, gần đây, Jo Yu Min được gọi tên trong danh sách cầu thủ tham gia giải FIFA Qatar World Cup 2022 của đội tuyển quốc gia Hàn Quốc. Do vậy, cả hai quyết định hoãn đám cưới để nam cầu thủ có thể tập trung chuẩn bị cho giải đấu.

So Yeon (T-ara) hoãn đám cưới để chồng tập trung chuẩn bị cho giải đấu World Cup. Ảnh: @melodysoyani.

Theo JTBC Entertainment, So Yeon thể hiện sự vui mừng khi biết chồng được chọn để tham dự World Cup.

Trong quá trình tập luyện vất vả, Jo Yu Min được So Yeon tích cực động viên, hỗ trợ cả về vật chất và tinh thần. "So Yeon bảo tôi rằng hãy tới đội tuyển quốc gia và làm tốt", nam cầu thủ tiết lộ.

Tháng 1, So Yeon và Jo Yu Min thông báo kết hôn sau 3 năm hẹn hò kín tiếng. Từ khi công khai, cặp đôi thường xuyên chia sẻ hình ảnh thể hiện tình cảm thân mật trên mạng xã hội và nhận được sự ngưỡng mộ, ca ngợi từ khán giả.

So Yeon sinh năm 1987. Năm 2009, cô ra mắt trong nhóm nhạc nữ T-ara. Nhóm nhanh chóng trở nên nổi tiếng nhờ những bản hit như Bo Peep Bo Peep, Roly Poly, Lies, Why Are You Being Like This… Năm 2017, Soyeon rời nhóm và bắt đầu hoạt động dưới tư cách ca sĩ solo, diễn viên.

Jo Yu Min kém So Yeon 9 tuổi. Anh chơi cho đội Daejeon Hana Citizen. Năm 2018, anh cùng tuyển U23 Hàn Quốc giành huy chương vàng ASIAD.