Sở Y tế TP.HCM đàm phán mua 5 triệu liều vaccine

Phó giám đốc Sở Y tế Nguyễn Hoài Nam vừa có tờ trình khẩn gửi Thường trực UBND TP.HCM về chủ trương cung ứng vaccine phòng Covid-19.

Theo báo cáo, Sở Y tế cho biết số lượng người thuộc đối tượng tiêm chủng vaccine Covid-19 tại TP.HCM là 9 triệu, tương ứng với 18 triệu liều vaccine.

Ngày 9/2, Bộ Y tế đã phê duyệt Kế hoạch tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vaccine phòng Covid-19 giai đoạn 2021-2022 do COVAX Facility hỗ trợ. Tuy nhiên, số lượng vaccine được phân bổ cho TP.HCM theo kế hoạch dự kiến không đủ đáp ứng nhu cầu của thành phố.

Trong khi đó, theo kết quả đàm phán, đại diện phân phối vaccine của Công ty Moderna đồng ý cung cấp 5 triệu liều vaccine mRNA-1273 trong quý 3 cho TP.HCM.

Sở Y tế TP.HCM đề xuất thành phố tự mua vaccine để tiêm cho người dân. Ảnh: Chí Hùng.

Thông tin về loại vaccine này, Sở Y tế cho biết đây là vaccine do ModernaTX sản xuất cho đối tượng trên 18 tuổi, với chỉ định số mũi tiêm là 2 mũi cách nhau 28 ngày (tiêm bắp). Nếu bảo quản ở -20 độ C, vaccine có thể dùng trong 6 tháng, còn trong khoảng 2-8 độ C thì được 30 ngày. Hiệu quả phòng bệnh lên đến 94,1%.

Ưu điểm của vaccine này là hiệu quả phòng bệnh cao, tác dụng không mong muốn thấp, điều kiện bảo quản phù hợp với dây chuyền bảo quản vaccine hiện có của TP.HCM.

Trước tình hình thực tế nêu trên, Sở Y tế trình Thường trực UBND TP.HCM chấp thuận chủ trương về việc cung ứng vaccine phòng Covid-19 cho TP.HCM (căn cứ trên Nghị quyết 21 của Chính phủ ngày 26/2/2021 về mua và sử dụng vaccine Covid-19).

Cụ thể, TP.HCM sẽ mua vaccine phòng Covid-19 do Công ty Moderna sản xuất, nhập khẩu bởi Chi nhánh Công ty TNHH Zuellig Pharma Việt Nam tại TP.HCM. Nguồn kinh phí mua sắm vaccine được huy động từ ngân sách Nhà nước cho hoạt động phòng, chống dịch và nguồn viện trợ, tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM tiếp nhận.