Sở Y tế Đồng Tháp đề nghị giãn cách xã hội TP Sa Đéc

Sở Y tế Đồng Tháp ra thông báo khẩn tìm người có tiếp xúc với trường hợp dương tính nCoV tại 11 địa điểm ở TP Cao Lãnh và Sa Đéc, đồng thời đề nghị giãn cách xã hội TP Sa Đéc.

Sáng 30/6, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong yêu cầu ngành y tế tập trung tối đa, nhanh nhất việc truy vết, xét nghiệm các F1, F2. Các huyện, thành phố kịp thời cung cấp thông tin, tùy tình huống ở từng xã, ấp mà áp dụng khoanh vùng, giãn cách cục bộ, xử lý hợp lý.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp yêu cầu tăng cường nguồn nhân lực phục vụ tại các khu cách ly tập trung, thực hiện đúng quy định tại khu cách ly, không để lây nhiễm chéo.

Ngành y tế nghiên cứu kỹ việc áp dụng cách ly F1 tại nhà, duy trì các chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19, khống chế nhanh các ổ dịch, không để dịch lan rộng.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong chỉ đạo tại cuộc họp sáng 30/6. Ảnh: CTTĐT cung cấp.

Sở Y tế cho biết ngày 24-29/6, tỉnh Đồng Tháp ghi nhận 63 ca nhiễm nCoV tại TP Sa Đéc, TP Cao Lãnh và các huyện Châu Thành, Lai Vung, Lấp Vò, Cao Lãnh và Thanh Bình.

Theo điều tra dịch tễ, ngày 24/6 tại khoa Nội C, Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, ca bệnh đầu tiên được phát hiện là BN14437. Tỉnh Đồng Tháp đã nhanh chóng truy vết, xét nghiệm tất cả người bệnh, người nuôi bệnh và nhân viên y tế.

Đồng Tháp đã xác định 4 chùm bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, xã Tân Khánh Trung, huyện Lấp Vò, Bệnh viện Quân dân Y và Xí nghiệp may 6. Qua truy vết, có 882 ca F1 và 662 ca F2, chưa bao gồm F1 của 11 ca bệnh mới tại Xí nghiệp may 6 do mới phát hiện, đang điều tra.

Ngành y tế nhận định mức nguy cơ rất cao đối với TP Sa Đéc, do có chùm F0 chưa rõ nguồn lây. Các huyện Châu Thành, Lai Vung và Lấp Vò có nguồn lây nhiễm khó kiểm soát và có nguy cơ lây lan nhanh.

Sở Y tế đề nghị thực hiện giãn cách xã hội trong 14 ngày đối với TP Sa Đéc và một số xã thuộc các huyện Châu Thành, Lai Vung và Lấp Vò.

Tối 29/6, Bộ Y tế công bố tỉnh Đồng Tháp có 21 ca bệnh, từ mã số BN16345 đến mã số BN16368.