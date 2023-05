Sở văn hóa nói gì về hàng ghế gỗ Đồng Kỵ trong Nhà hát dân ca quan họ?

Vừa qua, Hội Kiến trúc sư Việt Nam mới công bố kết quả Giải thưởng Kiến trúc quốc gia lần thứ 15 (2022-2023). Nhà hát dân ca quan họ Bắc Ninh được giải Bạc hạng mục Kiến trúc công cộng.

Theo đánh giá của Hội đồng giám khảo: “Nhà hát có quy mô không lớn nhưng với tính chất dân ca quan họ lại được xây dựng tại thành phố Bắc Ninh, cái nôi của văn hóa Kinh Bắc, đã gợi lên ý tưởng thiết kế đặc biệt cho công trình. Kiến trúc Nhà hát dân ca Quan họ sáng tạo, khá ấn tượng, sức biểu cảm sâu sắc, tạo hình lấy cảm hứng từ mái đình truyền thống, với lớp vỏ bao che 2 lớp, dại tre bên ngoài có họa tiết từ nón Ba Tầm. Về không gian: sử dụng vật liệu, màu sắc… đơn giản nhưng tinh tế, tìm tòi từ các hoa văn, họa tiết truyền thống Việt Nam”.

Theo tìm hiểu của phóng viên, Nhà hát dân ca quan họ Bắc Ninh do các kiến trúc sư Ngô Trung Hải, Trần Hoàng Hải Nam, Trần Anh Sơn tư vấn thiết kế. Nhà hát dân ca quan họ Bắc Ninh do Ban quản lý khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh làm chủ đầu tư được xây dựng từ năm 2016, trên khu đất có diện tích 19.400 m2 và hoàn thành năm 2020, với tổng mức đầu tư hơn 241 tỷ .

Về hạng mục nội thất trong Nhà hát dân ca quan họ Bắc Ninh được sử dụng toàn bộ là sản phẩm của làng nghề Đồng Kỵ. Tổng kinh phí cho hạng mục này là 6,3 tỷ đồng với 341 ghế (trong đó có 18 ghế to, 323 ghế nhỏ), 185 bàn (trong đó có 176 bàn nhỏ và 9 bàn to). Việc sử dụng hàng ghế gỗ Đồng Kỵ trong Nhà hát dân ca quan họ Bắc Ninh nhận được sự quan tâm của nhiều người, với nhiều ý kiến khác nhau.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, một lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh cho biết: Trước khi xây dựng nhà hát dân ca quan họ, tỉnh Bắc Ninh có tổ chức thi tuyển chọn thiết kế. Sau khi tuyển chọn xong, tỉnh Bắc Ninh tiến hành xây dựng.

Theo quy chế, sau khi xây dựng xong, những tác phẩm nào hoàn thành và đưa vào sử dụng thì chấm thi và bây giờ Nhà hát dân ca quan họ Bắc Ninh mới có kết quả.

Cũng theo lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh, mấy năm nay, Nhà hát dân ca quan họ Bắc Ninh vẫn sử dụng tốt và khai thác có hiệu quả. Hàng tháng, nhà hát vẫn đón du khách, người dân đến nghe và giới thiệu về quan họ Bắc Ninh.

"Khen chê về Nhà hát dân ca quan họ Bắc Ninh là việc của người ta, còn truyền thống quan họ là vừa ngồi nghe thưởng thức, vừa mời trầu nên thiết kế phải phù hợp, chứ không phải như rạp hát đến ngồi chen chúc. Gỗ nhập khẩu (làm ghế - PV) ở đâu là của cơ sở sản xuất và giá cả là việc của đơn vị đầu tư đấu thầu theo luật", vị lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết.

