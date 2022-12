Số tiền Wanda Nara nhận được sau khi ly hôn Icardi

Wanda Nara vẫn tiếp tục muốn ly hôn với Mauro Icardi càng sớm càng tốt. Người đẹp Argentina đang tận hưởng những ngày nghỉ ngơi, thư giãn ở quê hương với các con nhưng vẫn cùng luật sư Ana Rosenfend soạn thảo tài liệu chấm dứt cuộc hôn nhân 8 năm cùng tiền đạo Mauro Icardi.

Theo tạp chí Ciudad, bóng hồng 36 tuổi “có thể giữ 100 triệu USD " bao gồm “bất động sản, hàng hoá và đồ xa xỉ”. Ngoài ra, nhà báo người Argentina Estefi Berardi đảm bảo rằng Wanda “có kế hoạch lấy một nửa tài sản chung, bao gồm cả thu nhập của Icardi trong suốt sự nghiệp của anh ấy”.

Tuy nhiên, đây không phải số tiền duy nhất Wanda Nara có thể nhận được sau vụ ly hôn. Theo nhà báo Estefi Berardi, cặp vợ chồng duy trì cuộc chiến công khai để kiếm thêm số tiền được cho là "đáng kể".

“Cô ấy nói với những người thân cận rằng họ đang 'giết nhau' vì 20 triệu USD ”, nhà báo Estefi Berardi cho biết.

Một trong những ẩn số lớn khác là quyền nuôi hai cô con gái chung, Francesca và Isabella. Hiện thông tin chi tiết về vấn đề này chưa được công khai mặc dù mọi thứ đều chỉ ra rằng Wanda Nara sẽ là người nuôi hai con đến khi vị thành niên. Bên cạnh đó, tiền cấp dưỡng là một trong những vấn đề cũng được quan tâm.

Trong một năm trở lại đây, Wanda Nara và Mauro Icardi gây ồn ào bởi việc chia tay, quay lại rồi tái hợp. Cùng với đó là những màn đấu tố nhau trên truyền thông. Hồi đầu tháng, cả hai kết nối lại lần nữa và đi nghỉ ở Maldives nhưng rồi người đẹp sinh năm 1986 xác nhận rằng những nỗ lực hàn gắn tại chuyến đi không thành.

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

World Cup 2022 đang được giới chuyên môn đánh giá là một trong những kỳ Cúp Thế giới đáng xem nhất lịch sử với dấu ấn đậm nét từ các đại diện châu Á và nhất là châu Phi. Một trong những bất ngờ tương tự từng được viết trong cuốn The official history of FIFA World Cup, xuất bản năm 2019